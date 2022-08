Upptäcka Europa – utan att köa på flygplatsen

En tågluff genom 14 olika länder bjöd på rik variation av upplevelser för Dagens utsände, och en och annan lärdom

En tågluff i Europa nu under sensommaren eller början av hösten? Oavsett när på året du planerar att slå dig ner i kupén ger Dagens reporter här några användbara tips för att ta dig långt på marken. För klimatets, miljöns och vyernas skull.

Under sommaren har rapporterna om skogs- och markbränder på kontinenten duggat tätt. De har kommit från Spanien, Frankrike och Italien såväl som från Grekland, Slovenien och till och med Storbritannien. I sydvästra Frankrike tvingades exempelvis några släktingar i mitten av juli lämna sitt semesterboende och hitta ett annat på grund av farlig brandrök.

Men september kan som bekant bjuda på mer behaglig värme än högsommarmånaderna för den som beger sig söderut i Europa. Förhoppningsvis svalnar det av och blir så även nu. För precis ett år sedan gav jag och min fru Anna oss iväg på en nästan två månader lång tågresa utrustade med digitala Interrail-pass. Drygt två septemberveckor kuskade vi runt i ett soligt Italien, från Tirano och Como i norr till Amalfikusten söder om Neapel. Det var varmt, men mestadels ändå inte alldeles för varmt. Bortsett från solgasset en eftermiddag bland utgrävningarna vid Forum Romanum, grannen till Colosseum i Rom.

I den italienska huvudstaden hinner vi till och med få en skymt av påve Franciskus när han talar vid Petersplatsen en förmiddag. Lika fascinerande som synen av människorna som springer framåt när de släpps in på den stora öppna ytan är söndagstystnaden i området Prati där vi senare strövar.

Stazione di Roma Termini, Roms centralstation. (Per-Johan Thörn Wistrand)

Svalare än under Rom-flanerandet är det inne i den imponerande katedralen Santa Maria del Fiore i Florens, dit rälsen senare leder oss. Under den rödbrunskiftande kupolens rikligt bildutsmyckade insida fylls rymden av mässans ord. Tillsammans med de andra besökarna tar vi del av det omfångsrika budskapet (så långt känsla och små italienska-kunskaper räcker) medan aftonen inträder och gatulivet pulserar utanför. För att låna poeten Tomas Tranströmers ord är jag nästintill blind av tårar när jag åter kommer ut på piazzan. Valv efter valv har öppnat sig medan solstrålarna sänkt sig över hustaken.

Det är förstås möjligt att utan Interrail boka varje tågsträcka för sig hos olika länders tågbolag, precis som hos exempelvis SJ eller MTRX i Sverige. Men det blir snabbt onödigt dyrt om du ska resa långt och ta dig genom flera olika länder.

Av de 14 länder vi besökte från slutet av augusti till mitten av oktober är min känsla att tågresandet fungerade bäst just i Italien.

När vi köpte Interrail-pass sommaren 2021 betalade vi knappt 7 000 kronor var för obegränsat resande i 33 länder under två månaders tid (pris för personer mellan 28 och 59 år). Det kan jämföras med att en resa fram och tillbaka till Rom från Göteborg eller Stockholm, med separat köpta färdbiljetter, lågt räknat skulle kosta lika mycket per person (utan tillägg för eventuella sängplatser eller platsbiljetter som ibland är nödvändigt att boka). Det visar sig när jag gör några sökningar och använder sajterna hos SJ, Deutsche Bahn (DB), ÖBB och Trenitalia för att hitta biljetter via Köpenhamn, Hamburg, Basel, Zürich och Milano. SJ börjar för övrigt med nattåg till knutpunkten Hamburg (SJ Euronight) den 1 september. Snälltåget till Berlin är ett annat alternativ att starta resan ut i Europa med.

Nu kostar samma Interrail-pass som vi använde strax under 8 000 kronor. Den som inte fyllt 28 år behöver dock bara betala 6 000 kronor.

Skymningsutsikt över österrikiska Salzburg från Gaisberg. (Per-Johan Thörn Wistrand)

Av de 14 länder vi besökte från slutet av augusti till mitten av oktober är min känsla att tågresandet fungerade bäst just i Italien. Trenitalias snabbtåg höll tiden väldigt bra. Där krävs det platsbokning, vilket för Interrail-resenärer kan göras med utgångspunkt i appen Rail planner (se faktaruta). Kom bara ihåg att dörrarna stängs någon eller några minuter innan avgång, så det är bokstavligen viktigt att inte vara ute i sista minuten på Stazione di Roma Termini eller Stazione di Milano Centrale. Som kuriosa kan nämnas att vi mellan Rom och Neapel nådde upp i 299 km/h (fortfarande dock ovetande om att Schweiz senare skulle bjuda på 317 km/h).

Nyheterna om långa flygplatsköer har också varit många under senvåren och sommaren. Så att slippa det problemet (även om strejker och förseningar förstås även inträffar i tågvärlden) samt att kunna stiga av mitt i centrum av en stad, istället för långt utanför och sedan behöva ta transfer in, är vid sidan om de självklara klimat- och miljövinsterna också skäl nog så goda att sätta sig på tåget.

Dagens utsände tar ett skönt bad i magnifika Lago di Como. (Per-Johan Thörn Wistrand)

På väg söderut genom Tyskland? En central tågsträcka är den mellan Hamburg och Basel, via bland annat Frankfurt. Men innan du uppslukas av Alperna, gör gärna en avstickare västerut till Strasbourg, precis på andra sidan floden Rhen som utgör gränsen till Frankrike. I januari tillbringade jag några dagar i Europaparlamentet där och passade då även på att besöka Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (ja, det är långt ifrån bara Paris som har en egen “Notre-Dame”, varför inte även se de i Marseille och Nice?).

Ännu större förundran inträder när vi låter oss uppslukas av Alperna ombord på Bernina Express, ett bergståg med panoramafönster.

Både Frankrike och Tyskland har satt sin prägel på Strasbourg genom historien och när jag vandrar på centrala Grande île märker jag att gatorna bär namn på båda språken. Liksom i Florens förundras jag mycket över byggnadskonsten på båda sidor om den väldiga kyrkans väggar och tak.

Ännu större förundran inträder när vi låter oss uppslukas av Alperna ombord på Bernina Express, ett bergståg med panoramafönster. De nödvändiga platsbokningarna är fixade sedan länge och vi rör oss uppåt över fascinerande broar samt skådar mot toppar, glaciärvidder och högt belägna sjöar. Den fyra timmar långa tågresan mellan Chur i Schweiz och Tirano i Italien innehåller inte mindre än 55 tunnlar samt 196 broar och viadukter.

– Det är som en saga, säger Anna i ett försök att omfatta det vi ser.

– Hur menar du?, undrar en kvinna i ett par vi pratar med en stund.

De verkar ha bott lite för länge nära bergen för att den tidiga fascinationen ska ha bevarats obefläckad.

Husen på Positanos sluttningar är som de flesta vyer längs Amalfikusten svåra att se sig mätt på. (Per-Johan Thörn Wistrand)

Fakta: Så planerar du för tågluffen

Att köpa Interrail-pass:

Finns för ett eller 33 länder i Europa (det senare kallas för Global pass) och både fysiskt och digitalt (Mobile pass). Det kan köpas på interrail.se och interrail.eu eller hos en rad andra återförsäljare med något varierande priser, europarunt.se och trainplanet.com är två andra alternativ.

Då och då ges bra rabatter på passen som kan köpas för obegränsad åkning under en eller flera månader alternativt för ett begränsat antal valfria dagar under en eller flera månader. Med Interrail-pass ges även rabatt på guidning, färjor med mera.

Att använda appen Rail planner:

Registrera ditt Mobile pass och koppla ihop det med en resa (trip) som du skapar och ger ett valfritt namn, till exempel “Sensommarresa”. Sedan söker du fram olika delsträckor (journeys) i appen och lägger till dem i din resa. När du aktiverat delsträckan skapas en qr-kod som du visar vid biljettkontroll.

Att resa i Bosnien och Hercegovina rekommenderas mycket, men tåg kan användas först när du är inne i landet. Över gränserna behöver du ta dig på annat sätt. Vi åkte buss genom bergen från Kroatiens kust.

Att boka platsbiljett:

Interrail-passet, med tillagda journeys, är din färdbiljett för att åka med på tåget. Men på vissa sträckor och snabbtåg samt nattåg räcker det inte med att kunna visa upp passet. Då behöver du även boka en särskild platsbiljett.

Platsbokning kan göras med utgångspunkt i Interrails app Rail planer. Annars via tågbolagens egna sajter. Deutsche Bahn har till exempel en användbar tjänst där bokningsmöjligheterna även sträcker sig utanför Tysklands gränser. Och bolagets app DB Navigator visar aktuell trafikinfo för en stor mängd tåg.

För resor i Spanien måste platsbiljetter dock bokas på någon av stationerna i landet. En förhandsreservation kan göras via telefon, men platsbiljetten måste sedan ändå hämtas ut på plats.

