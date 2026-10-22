Ser ut som enkla bullar – men innehåller en skatt

Ingredienser: Till cirka 20–30 bullar 50 g jäst

200 g smör

5 dl mjölk

1,5 dl socker

1 tsk salt

1 msk stött kardemumma

12–14 dl mjöl FYLLNING 100 g smör

0,5 dl farinsocker

0,5 dl florsocker

3–4 äpplen

1 msk kanel TILL SERVERING 50 g smör

1 dl socker + 1 msk kanel

Äpple och kanel – finns det en bättre höstkombo av smaker? I en fluffig bulle dessutom.

Vid en första anblick kan det se ut som en ganska enkel slät bulle, det är först när man tar en tugga som den goda äppelfyllningen blir synlig.

Det påminner mig om vad Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 4:7-9: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.”

Det som först kan se ut som något enkelt, som ett lerkärl, kan innehålla en skatt. Våra liv kanske kan se grå ut, som att vi är instängda, eller rådlösa – men det finns en annan sanning om vi har Jesus i våra liv, det döljer sig en skatt i oss.

Vi må se ut att vara rådlösa, men vi har ju direktkontakt med honom som är stor i råd. Så låt dig inte luras av hur det kanske ser ut vid en första anblick, utan kom ihåg att Guds rike bor i dig.

Här kommer ett recept, inspirerat av min farmors bästa bullar.

Gör så här:

Degen

Smula jästen i en bunke, gärna i en köksassistent. Smält smöret i en kastrull, häll sedan i mjölken och värm till 37 grader, stoppa i fingret och känn så det är fingervarmt. Häll vätskan över jästen och rör runt lite. Blanda ned resten av ingredienserna till bulldegen och blanda i assistenten i tio minuter. Låt sedan degen vila övertäckt i rumstemperatur i 30 minuter.

Fyllningen

Smöret ska vara rumstempererat, blanda ihop det med socker och kanel. Riv äpplena och pressa sedan ut vattnet. Blanda ihop smöret med äpplena.

Forma bullarna

Kavla ut degen och dela i kvadrater. Lägg sedan en klick äppelfyllning i mitten och vik ihop till en bulle. Lägg på en bakplåtsklädd långpanna med den släta sidan upp. Låt jäsa i cirka 1,5-2 timmar, till dubbel storlek. Sätt ugnen på 225 grader. Baka bullarna i ugnen i cirka 12–15 minuter, beroende på storlek på bullarna. Bullarna ska bli lätt gyllenbruna.

En fantastisk höstkombination av smaker. Elin Elg

När du ska servera bullarna smälter du lite smör, och blandar ut 1 dl socker med 1 tsk kanel.

Pensla bullarna med smöret, och doppa dem sedan i kanelsockret.