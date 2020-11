Hon blev Årets medmänniska på DagenGalan 2020

Trots pandemin präglades DagenGalan år 2020 av hopp och glädje. Tre priser delades ut, bland annat till dem som tagit ton för de utsatta.

Scenen badade i rött och det var uppdukat till fest på scenen i Uppsala pingstkyrka. Allt som behövdes för en galaföreställning var på plats förutom – ja, publiken så klart!

Inget är sig likt år 2020 och det gällde också DagenGalan som gick av stapeln för andra året i rad, i år i samarbete med Compassion. Stolarna gapade tomma, med undantag för de medverkande som förväntansfullt slagit sig ned på första parkett. Galapubliken i övrigt fick nöja sig med att följa med via skärm hemifrån.

DagenGalan 2020 (Jacob Zetterman)

Priser i fokus

Galan utgick helt ifrån de tre priserna som delades ut, Årets medmänniska, Årets opinionsbildare samt årets Utbultstipendiat. Samtliga nominerade fick delta på olika sätt, antingen med sina berättelser eller med sin musik.

Tre vardagshjältar var nominerade till priset som Årets medmänniska, ett pris som Dagenläsarna fick vara med och tycka till om. Kenny Sloge uppmärksammades för att hon gett fotvård till hemlösa och Thomas Johansson hjälper nysvenskar i Akalla att ta körkort.

Båda två förtjänar en stor eloge för sin insats, men något pris fick de inte på DagenGalan. För Årets medmänniska år 2020 är Hélen Olsson.

Hon får priset för initiativet att ge sig ut och sjunga för människor under coronapandemin, något hon fick inspiration av från italienarna som i våras från sin karantän började sjunga på balkonger.

Ville göra något

– När den här pandemin drog i gång undrade jag vad jag kan göra, berättade Hélen Olsson om hur det startade.

Sedan drog hon i gång ensemblen Corona 7 som gav sig ut på turné till människor som behövde uppmuntran då de blivit isolerade.

När hennes namn lästes upp på DagenGalan var det en rörd och strålande glad Hélen som gick upp på scenen för att ta emot sitt välförtjänta pris.

– Det är fantastiskt att få en sådan utmärkelse, det var jag inte beredd på, säger hon själv.

Nu har hon och hennes vänner har fått mersmak för sjungandet och siktet är redan inställt på att fortsätta även när coronapandemin är över.

– Det finns en plan, vi är på hugget. Vi kommer inte att sluta, lovar Hélen Olsson.

Två andra priser delades också ut på DagenGalan 2020. Årets opinionsbildare blev geriatriken Yngve Gustafson och Utbultstipdendiet gick till duon Joakim och Therése Sandström som gemensamt musicerar under namnet Hope.

DagenGalan 2020 leddes av Felicia Ferreira och Mattias Martinson (Jacob Zetterman)

Utbults vittnesbörd

Roland Utbult, som initierat priset, var själv på plats och fick under galan berätta om hur han sjuknade in i covid-19 och hur han under några dramatiska dygn behandlades på sjukhus.

– Jag förstod att väldigt många bad. Bönen hjälpte mig att bli frisk, berättade han.

Över 6000 svenskar har numera dött i covid-19, men musikern och KD-politikern Roland Utbult är en av dem som kunde gå ut från sjukhuset, omtumlad, svag, men samtidigt euforisk.

– Det är fantastiskt att återvända till livet, avrundade han sin berättelse.

DagenGalan 2020 med Roland Utbult (Jacob Zetterman)

---

Fakta: DagenGalan

DagenGalan är tidningen Dagens egen galaföreställning.

Förra året var det premiär då galan ägde rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping.

I år var Uppsala pingstförsamling värd för DagenGalan, som spelades in utan publik på grund av pandemin.

Tre olika priser delades ut under galan, Årets medarbetare, Årets opinionsbildare och årets Utbults-stipendiat.

Galan leddes av Felicia Ferreira från Dagen och Mattias Martinson från Compassion.

---