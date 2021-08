Hjälporganisationer evakuerar kristna från Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats ytterligare efter torsdagens terrorattack på Kabuls flygplats. Nu rapporterar amerikanska hjälporganisationer att de hjälper kristna fly landet.

Tidigare i veckan vädjade en rad pastorer i Sverige om att det behövs en evakueringsplan för de konvertiter som Sverige har utvisat till Afghanistan. Utifrån uppgifter från svenska församlingar handlar det om minst 400 konvertiter som utvisats under de senaste åren, säger pastorerna. De pekar på hur farligt det är för kristna i landet efter att den extremistiska talibanrörelsen tagit över landet.

I USA har flera privata NGO:s nu beslutat att försöka hjälpa kristna att fly från Afghanistan. Bland dem finns The Nazarene Fund, som leds av bland andra den konservativa medieprofilen Glenn Beck. Enligt uppgifter till tidningen The Deseret har organisationen sedan i måndags hjälpt tusentals kristna ut ur Afghanistan. The Nazarene Fund säger att de har 20 flygplan på plats i Afghanistan, och att de har samlat in sammanlagt 28 miljoner dollar för ändamålet.

“Ett andligt krig”

– Det är ett andligt krig som pågår. Det är en strid mellan gott och ont, säger Glenn Beck på sociala medier.

Glenn Beck befinner sig själv i Mellanöstern för att hjälpa till med evakueringen. Han rapporterar löpande på sociala medier om evakueringen, och levererar också hård kritik mot Biden-administrationen för att de snarare stjälper än hjälper när det gäller att få ut kristna ur landet.

Även Catholic News Agency rapporterar om svårigheter för kristna att lämna landet. Nina Shea, generaldirektör vid Center for Religious Freedom vid Hudson-Institutet, säger till nyhetsbyrån att kristna vädjar om hjälp och säger att de inte får gå ombord på USA-flighter från Kabul.

– Jag råder dem att försöka komma med på Glenn Becks flyg i stället, säger hon.

Bör få förtur

USA har kritiserats från flera håll för att man inte räknar in kristna i den grupp som är särskilt sårbar och bör få företräde för att lämna Afghanistan. Förtur har getts till utsatta kvinnor, journalister, akademiker, piloter, och minoritetsgrupper.

Amerikanska U.S. Commission on Religious Freedom (USCIRF) kom i onsdags med ett uttalande riktat till Biden-administrationen, där de krävde att även religiösa minoriteter skulle räknas i gruppen som får förtur.

Vad gäller behandlingen av kristna från talibanerna kommer olika signaler. Det finns rapporter om att kristna dödas, men enligt norska hjälp- och missionsorganisationen Stefanusalliansen saknas tillförlitlig dokumentation av detta.

– Men det betyder inte att kristna inte är rädda, säger seniorrådgivare Johannes Morken i tidningen Vårt Land.

På måndag 31 augusti kommer USA:s trupper att slutgiltigt lämna flygplatsen i Kabul. Men de sista dagarna när amerikanska trupper finns på plats är planen reserverade för militär personal. Det betyder att de som inte kommit med på flygningarna på fredagen får ännu svårare att lämna landet.

Enligt uppgifter från Vita huset har cirka 87 900 personer evakuerats från Afghanistan sedan slutet av juli.