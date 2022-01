Lukrativa bön- och bibelappar lockar riskkapitalister

Miljoner kristna världen över använder appar som ett hjälpmedel för att organisera bön, bibelstudier och dagliga andakter. Målgruppen ses som särskilt intressant av riskkapitalister som de senaste åren mångdubblat sina investeringar i de kristna apparna.

Amerikanska tidningen Christianity Today har studerat utvecklingen sedan de första trevande försöken att lansera appar med religiösa tjänster som lanserades i slutet av 00-talet. 2011 investerades mindre än 100 000 dollar på ett år i verksamheten, men i dag satsas helt andra summor. 2021 beräknas riskkapitalister ha pumpat in 175 miljoner dollar i en handfull mjukvarubolag där avkastningen kommer från webbverktyg som hanterar bön, dagliga andakter, bibelläsning och meditationer över olika texter.

Bland de religiösa apparna finns två som varit särskilt framgångsrika och som Christianity Today presenterar närmare. Hallow och Glorify heter de stora vinnarna. Hallow är en katolsk app som riktar sig till människor som slutat att gå i kyrkan. Glorify är en app som utlovar hjälp med att skapa goda andaktsvanor. Dessa två har lockat riskkapitalister att investera 50 respektive 40 miljoner dollar bara det senaste året.

– Det är en galet spännande tid. Det känns som att jag hela tiden får nypa mig själv i armen, säger Ed Beccle, en av grundarna av Glorify, till Religion News Service.

Stor framtidsoptimism

Intresset för att få praktisk stöd och vägledning i sitt andliga liv har ökat genom restriktioner i spåren av covid-19, men hela branschen tror att intresset för de religiösa apparna kommer att hålla i sig även när pandemin har lagt sig.

Att många kristna anammar andliga vanor på ett djupt personligt sätt, gör att denna målgrupp anses vara en särskilt god investering.

Connie Chang, investerare för ett riskkapitalbolag i Silicon Valley, säger till The Wall Street Journal:

– En sak jag alltid tänkt mycket på är, hur hittar jag investeringar som är knutna till vad människor anser vara kärnan av sin identitet? När du tittar på dessa gemenskaper som människor starkt identifierar sig med, det är där du spenderar det mesta av din tid. Det är där du håller fast vid saker över lång tid.

Kristna ofta tidigt ute

Att kristna alltid varit snabba med att anamma ny teknik är väl känt. Alltifrån boktryckarkonsten till kristen radio och tv. Och Christianity Today påminner om hur Life Church i Edmond, Oklahoma, USA, i nära anslutning till att Apple öppnade sin appbutik lanserade bibelappen YouVersion som på tre dagar registrerade 83 000 nedladdningar. I fjol passerade bibelversionen en halv miljard nedladdningar.

Bibelappen Youversion. (Samuel Björk)

När de första kristna apparna grundades var det utan ambitioner att det skulle generera något överskott. 2014 startade och utvecklade den polske invandraren Fryderyk Ovcaric böneappen Instapray, men någon affärsplan hade han inte.

– Det var aldrig meningen att det skulle bli en plattform som ger pengar. Jag startade Instapray för att skapa en säker, stöttande onlinegrupp, en plats som är fri från tyngande negativitet som annars är så närvarande på nätet, säger han till Christianity Today.

Men sedan erbjöd sig miljardären och entreprenören Peter Thiel att satsa pengar i Instapray.

Kluven till utvecklingen

Glorifys vd Ed Beccle uttrycker en kluven inställning till utvecklingen.

– Jag har närmat mig detta från en massa olika håll och ett av dem ligger väldigt mycket på ett känslomässigt plan och mina egna uppfattningar om tro. Men den andra uppfattningen är: Detta är en otrolig kommersiell möjlighet, konstaterar han i en intervju för TechCrunch.

Hur drar då apparna in pengar? Det varierar. Glorify till exempel är gratis att ladda ner och grundversionen är gratis att använda. Men många tillbehör kräver en prenumeration som kostar sju dollar per månad. Hur många prenumeranter som finns har Christianity Today inte lyckats kartlägga, men tidningen gör ett räkneexempel som visar att om blott två procent av användarna skulle betala för ett års användande, drar plattformen in 4,2 miljoner dollar.

Katolska Hallow har också en prenumerationstjänst med vars hjälp man kan organisera bönegrupper, föra anteckningar och ladda ner predikningar med mera. Nio dollar i månaden är priset. Mer än en miljon användare har laddat ner det verktyget.

Bygga sociala medieplattformar

Utvecklingen på området religiösa appar går nu mot att expandera och bli sociala medieplattformar där användarna spenderar ännu mer av sin tid. De utsikterna verkar attrahera ännu fler investerare.

Den populäre brittiske programledaren James Corden (The late show och Carpool Karaoke) berättar att han fick ett erbjudande att satsa pengar i samband med ett kändisparty i Los Angeles.

– Jag växte upp i ett troende hem och jag såg att vad Ed (Beccle) gjorde var att inte i första hand bygga en app, utan en gemenskap, säger James Corden.