Hillsongs grundare bryter tystnaden: Alkoholen har inte varit min vän

Samtidigt lämnar flera Hillsongkyrkor i USA rörelsen

Hillsongs tidigare huvudledare Brian Houston yttrar sig för första gången efter att det blivit känt han brutit mot uppförandekoden för pastorer och valt att avgå. “Jag är ledsen för den smärta jag har orsakat er”, skriver han till kyrkan, där han också pekar på alkoholen som ett problem han nu vill komma bort ifrån.

Brian Houston berättar i sitt brev till Hillsong att han under många år har levt under “konstant press, motstånd, utmaningar och attacker, kombinerat med sitt personliga kaos kring sin pappas onda” [som handlar om sexuella övergrepp på unga pojkar].

Brian Houston berättar att han många gånger har fått frågan hur han klarar av situationen.

“Nu har vi fått svaret. Jag har inte klarat av det bra alls”, skriver Brian Houston.

Olämpligt mot kvinnor

Hillsongs styrelse har bett om ursäkt för att Brian Houston vid två tillfällen de senaste tio åren har brutit mot Hillsongs uppförandekod för pastorer och uppträtt olämpligt mot kvinnor. Detta ihopkopplat med beroende av sömntabletter respektive användande av alkohol. Brian Houston medger nu själv att alkoholen har varit ett problem.

“Jag erkänner öppet att alkoholen inte har varit min vän, och jag är besluten att förpassa den till mitt förflutna,” skriver Houston. Han uttrycker samtidigt att han tar fullt ansvar för sina handlingar, och att han inte har någon annan att skylla på än sig själv för den situation han befinner sig i.

Pastor i fyra decennier

“Det här var inte sättet jag föreställde mig att det skulle sluta på. Jag tror att framtiden fortfarande är ljus för Hillsong, om ni håller er nära Jesus, den helige Ande och hans ord”, skriver den tidigare Hillsongledaren. Han säger vidare att han står enad med sin fru Bobbie, och tror att Gud har en framtid för honom själv även om det kan ta en tid innan han och Bobbie “ser ljuset i tunneln”.

Houston skriver detta en vecka efter att han klivit av sitt 39-åriga uppdrag som pastor i en växande pingströrelse med rötterna i Australien, som har väckt uppmärksamhet över hela världen genom att samla stora skaror unga människor, kändisar och spridit modern lovsångsmusik.

USA-kyrkor lämnar

Parallellt kommer rapporter om att flera Hillsongförsamlingar i USA hoppar av rörelsen. Dagen har tidigare berättat om pastorn Sam Collier i Atlanta, som nu bildar en ny kyrka och räknar med att många i församlingen följer honom. Hillsong i Atlanta har omtalats som den första “black lives matters-kyrkan” i rörelsen, med mycket hiphop-inspirerad musik. Sam Collier var Hillsongs första svarta huvudpastor.

Också Hillsong i Phoenix i Arizona går samma väg, känt för att vid sidan av Sydney i Australien inrymma ett av Hillsongs två stora bibelskolor/college. Detsamma gäller Hillsong i Kansas City som i dagarna lanserar en ny församling under namnet Kingdom City Church.

Hillsong Phoenix har letts av erfarne pastorn Terry Crist. Han efterfrågar nu en genomlysning av den globala styrelsen i Hillsong samt en reformering av arbetet efter Brian Houstons avgång.

Styrelse sa nej till ökat lokalt självstyre

Enligt amerikanska kristna mediesajten The Roy Report ville Phoenix-församlingen fortsätta att kalla sig en Hillsongkyrka, men bad samtidigt om ökat lokalt självstyre. Internationella Hillsongs styrelse sa dock nej, uppger en besviken Terry Crist, som säger att det var “allt eller inget”. Han uppger vidare att Hillsongledningen har krävt att huvudpastorer runt om i världen ska skriva under en tystnadsöverenskommelse samt är kritisk till att man inte har släppt innehållet i den oberoende granskningen om påstådda oegentligheter i Hillsong i New York.

Ansedda New York Times rapporterar i veckan att hela nio av sexton Hillsong-kyrkor i USA ska ha lämnat de senaste två veckorna. Men Dagen har inte fått detta bekräftat från Hillsong i USA, som inte svarat, eller sett någon uppräkning på vilka församlingar det skulle gälla utöver ovanstående.

Som ännu ett bekymmer för Hillsong internationellt och i USA anklagas nu en tidigare pastor i Hillsong Dallas för våldtäkt på en yngre kvinna i personalstaben, med vilken han ska ha haft en affär 2013.

Efter Brian Houstons avgång har i dagarna släppts ytterligare en tv-dokumentär i tre delar på streamingtjänsten Discovery plus, där Hillsongs ledarskap internationellt och olika kriser granskas.

