Många svenskar dricker mer alkohol på semestern

Småbarnsföräldrar ändrar sitt drickande mer än andra

Mer än varannan svensk dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året, enligt en undersökning av Novus. Småbarnsföräldrar hör till dem som ändrar sina vanor mest mot ett mer frekvent drickande.

Systembolagets dotterbolag IQ har låtit göra undersökningen, som visar att närmare sex av tio svenskar (56 procent) dricker alkohol oftare under semestern, och var åttonde (12 procent) dricker alkohol mycket oftare under semestern.

Fler än varannan svensk (55 procent) dricker mer alkohol under semestern, och närmare var tionde (9 procent) uppger att de dricker mycket mer alkohol under semestern.

Småbarnsföräldrarnas drickandet påverkas mer än andras

De som har barn hemma förändrar sina alkoholvanor mer än andra under semestern, och de med yngre barn ändrar sina vanor mest, visar undersökningen.

Sju av tio med barn yngre än fem år dricker oftare, och drygt sex av tio av dem dricker mer under semestern. Av dem som har tonårsbarn hemma dricker varannan mer och oftare, vilket är mer i linje med genomsnittssvensken.

– Som förälder är det viktigt att tänka på hur man hanterar alkohol när man är tillsammans med barn. Jag tycker inte att man ska bli berusad när barnen är med. De märker redan vid små mängder alkohol att vuxna förändras och det kan upplevas otryggt, säger Karin Hagman, vd vid IQ, i ett pressmeddelande.

I storstäderna blir det mer och oftare

Bland dem som bor i storstäder dricker sex av tio både mer och oftare under semestern, jämfört med varannan person i landsbygdskommunerna.

– Det är alltid viktigt att reflektera över sitt drickande, men det blir extra aktuellt under sommaren då många dricker både mer och oftare, säger Karin Hagman, som menar att man ska fundera över om alkoholen verkligen bidrar till trivseln.

Svenskens självrapporterade alkoholkonsumtion, som mäts av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), var nästan 60 procent högre under juni och juli år 2020 jämfört med november, som är den månad under året då svenskarna dricker minst alkohol.

