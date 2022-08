Fängelse anlitar första icke troende chefskaplan

”Om jag möter en klient som vill be säger jag: Jag kommer inte att be för dig, men vi kan gå till kapellet så kan du be själv. "

Förstora “Jag tror inte på Gud”, säger den nya chefskaplanen på ett fängelse i England. (Foto: Matt York/AP)