Ukrainsk polis gjorde razzia i tusenårigt kloster

Grottklostret misstänks för att ha pro-ryska gudstjänster

Ett grottkloster i Kiev med tusenårig historia blev genomsökt av ukrainsk polis efter misstankar om att de stöttade den ryska sidan i kriget. Anledningen var bland annat misstanke om en pro-rysk predikan.

Klostret, som grundades 1015 och är ett av Unescos världsarv, har länge varit hem till den delen av ukrainskortodoxa kyrkan som lytt under Moskvapatriarkatet. Kyrkan bröt dock med Moskvapatriarkatet när det blev känt att patriark Kirill stöttade Vladimir Putin i invasionen av Ukraina.

Nu har det ändå skett en upptrappning i konflikten mellan Ukraina och kyrkan: ukrainsk polis slog till mot klostret och genomförde en razzia. Den officiella förklaringen var att tillslaget var en del i polisens “systematiska arbete att svara på de subversiva aktiviteterna från ryska specialstyrkor i Ukraina”. De hade nämligen misstankar om att klostret används för att “beskydda sabotage- och spaningsgrupper, utländska medborgare, och lagra vapen”, skriver BBC.

Fler kyrkor

En av incidenterna som föregick razzian gjorde gällande att det har sjungits sånger om “den ryska världen” i klostret. En av kyrkans präster ska också nyligen ha pratat om ett “uppvaknande” i Ryssland med referens till kriget i Ukraina. Förutom grottklostret genomsöktes också ett antal andra ortodoxa kyrkor med kopplingar till samfundet.

I Ryssland har razzian väckt starka reaktioner. Patriarken Kirill kallar det för “skrämseltaktik” medan en talesperson för Kremlin hävdade att Ukraina har varit “i krig med den ortodoxa kyrkan under en längre tid”.

Den ukrainsk-ortodoxa kyrkan är uppdelad i två: dels en som lytt under Kievpatriarkatet och en som, fram till 2022, lytt under Moskvapatriarkatet. Enligt en undersökning som kom 2020 är 34 procent av ukrainarna med i Kievpatriarkatets kyrka medan 14 procent är med i den som tidigare lytt under Moskvapatriarkatet.

[ Kyrkornas världsråd mötte Kirill: ”Inget krig är heligt” ]

---

Fakta: Petjerskaklostret

Petjerskaklostret - “grottklostret” - i Kiev har funnits i omkring 1 000 år.

Förutom gudstjänster och klosterliv finns här också ett av Kievs största muséer.

---