“De flesta blir glada, men vissa kastar den efter en”

En femtedel av hushållen i landet har inom kort fått “Boken om hopp”

Snart har en miljon exemplar av ”Boken om hopp” delats ut i Sverige. 300 ungdomar från Tyskland – och lokala församlingar – sprider i vår och sommar Nya testamentet till hushållen i Värmland, Dalarna, Gotland och Småland.

Det är Brevlådemissionen och Bible for all nations som står bakom utdelningen av biblar i Värmland nu under april och maj. Spridningen av biblar har bland annat uppmärksammats av SVT:s regionala nyheter i området.

– De flesta blir glada över att få en present, men vissa kastar den efter en, säger Julian Rüb till SVT, teamledare och en av de tyska bibelutdelarna i Värmland.

Tyska ungdomar hjälper

Roul Åkesson är ledare för svenska Brevlådemissionen, och glad för att under våren och sommaren kunna ta emot totalt cirka 300 ungdomar från olika baptistförsamlingar i Tyskland som kommer till Sverige för att hjälpa till med bibelutdelningen. Detta ihop med frivilliga från olika lokala församlingar i landskapen inom flera olika samfund.

– Vi vill ge människor hopp genom Jesus, att få uppleva hans kärlek, mål och mening med livet, säger Roul Åkesson.

Gruppen tyska ungdomar som hjälper till med bibelutdelningen i Värmland. Längst till vänster i röd keps teamledaren Julian Rüb. Längst till höger Roul Åkesson. (Brevlådemissionen)

Alla svenska hushåll ska så småningom ha fått ”Boken om hopp”, som är ett Nya testamente och 160 sidor med hoppfulla livsberättelser från människor som är kristna. Exempelvis rapparen Sebastian Stakset.

En bit på väg

Just nu är det 150 000 biblar som delas ut i Värmland. Under sommar följer sedan Dalarna, Gotland och Småland. De senaste två åren har 200 000 biblar också delats ut i Norrland, ett område med stora avstånd.

– Vi räknar med att totalt en miljon biblar ska ha spridits när det här året är slut. Det är cirka 20 procent av de fem miljoner biblar som behövs för att täcka alla hushåll i Sverige. Planen är att kunna vara klara om fem år, 2028, säger Roul Åkesson.

Vilka reaktioner får ni?

– 97 procent av alla som får en bibel är positiva och visar tacksamhet. Vi kommer till både mindre och större samhällen, går in i trappuppgångarna och möter människor.

Biblarna kostar 17 kronor per exemplar, och det hela finansieras genom kyrkor, kristna företagare och andra sponsorer och gåvogivare. Brevlådemissionens ledare är också direktor för Bible for all nations som bland annat har tagit fram Bikerbibeln för MC-åkare och Fotbollsbibeln.

Birgit Åkesson och Roul Åkesson ingår båda i ledningsteamet för Brevlådemissionen. (Norma Abdelmassih Waller)

Varför behövs det biblar till svenska folket?

– Därför att det inte är så många som har en bibel i dag. Få går till konfirmationen. Men Bibeln har betytt väldigt mycket för Sverige. Vi vill få ut det glada budskapet om Jesus. Alla ska få en chans att läsa som det står, säger Roul Åkesson.

