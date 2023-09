En docka i predikstolen lär barn om kristen tro

Skotsk organisation tänker utanför boxen - riktar sig till barn mellan 7 och 12 år

En docka i predikstolen? Ja, så ser det ut i en ny filmserie som ska hjälpa barn att utforska och förstå kristen tro.

Det är den Inverness-baserade skotska organisationen Out of the Box som producerat serien. Man använder dockteater, musik och andra former av scenkonst för att kommunicera kristen tro.

Filmerna, som får användas fritt, består av åtta avsnitt där vart och ett är mellan tio och femton minuter långt, skriver Skotska kyrkan på sin hemsida.

Idén till att göra filmserien kom under pandemin när lives

amlingar var förbjudna.

– Jag inredde en inspelningsstudio hemma i mitt vardagsrum. Jag filmade ett inslag, lade ut det på nätet och sedan började församlingar och familjer att använda det, berättar den kreative chefen Chris Watt.

Responsen gjorde att fler avsnitt producerades, och Skotska kyrkan hjälpte till med lanseringen.

Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år och filmserien är tänkt att först och främst användas i skolornas religionsundervisning och i församlingar. Men materialet passar också för barn i hemmiljö.

– Vi hoppas att filmerna ska förklara för barn och unga vad kristna tror på så att de själva kan utforska tron. Och sedan får Gud göra resten, säger Chris Watt.

Tänka utanför boxen. Det har en skotsk organisation gjort. Resultatet är åtta filmer om kristen tro som riktar sig till barn mellan 7 och 12 år. (Youtube skärmbild)

Tror på fortsättning

I filmmaterialet ingår även intervjuer där skådespelarna Stephen Corrall och David West, samt flera andra personer berättar om sin tro.

Filmerna spelades in under några intensiva veckor förra sommaren. Och Matthew Donn, ordförande för Out of the Box, tycker att materialet håller hög kvalitet.

– Jag ser redan fram emot en fortsättning. Det ska bli spännande att se vad vårt team kan skapa härnäst, berättar han och aviserar en kommande julturné.