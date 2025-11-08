Nyheter

Flera som sökte frikyrkligt tramuastöd fick inte respons – samordnare slutar

Victoria Gejrot Holst på Sveriges frikyrkosamråd: ”Beklagar att jag brustit”

Människor som upplever att de har tagit skada av sina erfarenheter i församlingar kan söka ekonomisk hjälp för terapisamtal. Men flera som har ansökt om hjälp har fått vänta på svar.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Sveriges frikyrkosamråd erbjuder ekonomiskt stöd till individer som mår dåligt efter att ha varit församlingsaktiva. Men det har visat sig att flera som har sökt hjälp inte har fått respons. Och nu har samordnaren för stödsamtalshjälpen meddelat att hon lämnar uppdraget nästa år.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

adventisterna religionstrauma pingst ffs nyheter frälsningsarmén frikyrkan evangeliska frikyrkan equmeniakyrkan andliga övergrepp svenska alliansmissionen

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning