Flera som sökte frikyrkligt tramuastöd fick inte respons – samordnare slutar
Victoria Gejrot Holst på Sveriges frikyrkosamråd: ”Beklagar att jag brustit”
Människor som upplever att de har tagit skada av sina erfarenheter i församlingar kan söka ekonomisk hjälp för terapisamtal. Men flera som har ansökt om hjälp har fått vänta på svar.
Kateryna Hliznitsova
Sveriges frikyrkosamråd erbjuder ekonomiskt stöd till individer som mår dåligt efter att ha varit församlingsaktiva. Men det har visat sig att flera som har sökt hjälp inte har fått respons. Och nu har samordnaren för stödsamtalshjälpen meddelat att hon lämnar uppdraget nästa år.