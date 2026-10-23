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Förslag: Sverige borde prioritera förföljda kristna som kvotflyktingar
”Det är rimligt att Sverige prioriterar kristna kvotflyktingar framför muslimska”, menar KD-politikern och prästen Hans Eklind
Kistorna ligger uppradade i Saint Francis katolska kyrka i staden Owo i Nigeria, efter en attack mot kyrkan för några år sedan. KD:s Hans Eklind lyfter fram förföljelsen av kristna i Nigeria då han argumenterar för att Sverige borde prioritera kristna kvotflyktingar.
Rickard L Eriksson & Rahaman A Yusuf
Hellre kristna som är enklare att integrera än muslimska kvotflyktingar som inte har samma religiösa och kulturella närhet. KD:s Hans Eklind har lämnat in ett förslag till riksdagen om tydligare styrning av de kvotflyktingar som Sverige tar emot.