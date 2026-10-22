Glädjebeskedet: Påven behöver inga fler ingrepp

Påve Leo XIV fick ta emot blommor på Petersplatsen på onsdagen. Gregorio Borgia/AP/TT

Personlige läkaren konstaterar att cancern inte har spridits

Påve Leo XIV kommer inte behöva fler ingrepp för behandlingen av den lungcancer han opererats för. Det glädjande beskedet kunde Vatikanen ge på onsdagen.

Den 71-årige påven fick förra veckan en del av sin högra lunga bortopererad efter att en knöl i lungan, en så kallad nodul, upptäckts. Det blev då känt att påven har lungcancer.

Påvens personliga läkare kan nu konstatera att tester visar att cancern inte har spridits. Därmed behövs inga fler operationer.

Påven lämnade sjukhuset i söndags och kunde på onsdagen möta 30 000 jublade åskådare på Petersplatsen, där han åkte runt med sin påvemobil rapporterar Rai.

Leo XIV:s nästa längre resa går till Uruguay, Argentina och Peru under första halvan av november.