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Kyrkoledare i Jerusalem fördömer attacker mot kristen palestinsk by

Bosättarvåldet drabbar den kristna byn Taybeh på Västbanken – kyrkoledare går nu ut och fördömer de återkommande attackerna i hårda ordalag

En av de maskerade israeliska bosättarna som nyligen var med och attackerade den kristna byn Taybeh på Västbanken fångades på bild.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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I samband med olivskörden har israeliska bosättare attackerat palestinier runt om på Västbanken. Kyrkoledare i Jerusalem väljer nu att i skarpa ordalag fördöma attackerna riktade mot den kristna byn Taybeh. 

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