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Kyrkoledare i Jerusalem fördömer attacker mot kristen palestinsk by
Bosättarvåldet drabbar den kristna byn Taybeh på Västbanken – kyrkoledare går nu ut och fördömer de återkommande attackerna i hårda ordalag
En av de maskerade israeliska bosättarna som nyligen var med och attackerade den kristna byn Taybeh på Västbanken fångades på bild.
Amit Orfali /AP/TT
I samband med olivskörden har israeliska bosättare attackerat palestinier runt om på Västbanken. Kyrkoledare i Jerusalem väljer nu att i skarpa ordalag fördöma attackerna riktade mot den kristna byn Taybeh.