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”Min generation kanske har en lite mer avslappnad ledarskapssyn”
Gustaf Nyström, nationell ledare för Pingst FFS, upplevde pastorskallelsen redan som 14-åring
”Jag minns exakt var i kyrksalen jag stod”, säger Gustaf Nyström om det tillfälle då han upplevde kallelsen till församlingstjänst.
Pingst, Simon Collén
Pastorskallelsen kom tidigt. Men pastorskapet i lokal församling är numera satt på paus. 32-årige Gustaf Nyström leder sedan i våras pingströrelsens nationella arbete – och tror att det märks på hans ledarskap att han är 90-talist.