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Omplacering av pastor orsakar oro och besvikelse i Linköping Pingst
Har fått praktiska uppgifter på konferensgården Nya slottet Bjärka-Säby • Uppföljning av arbetsmiljöutredning pågår
Retreatcentret Nya slottet Bjärka-Säby utanför Linköping, där den omplacerade pastorn från Pingstkyrkan i Linköping nu tjänstgör med framför allt praktiska uppgifter.
Jacob Zetterman, Thomas Österberg
En personalkonflikt orsakar spänningar inom Pingstkyrkan i Linköping. Ett åttiotal ungdomar protesterar via en namninsamling mot att en av församlingens pastorer har omplacerats till praktiska uppgifter på konferens- och retreatgården Nya slottet Bjärka-Säby.