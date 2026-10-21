Nyheter

Omplacering av pastor orsakar oro och besvikelse i Linköping Pingst

Har fått praktiska uppgifter på konferens­gården Nya slottet Bjärka-Säby • Uppföljning av arbetsmiljöutredning pågår

Retreatcentret Nya slottet Bjärka-Säby utanför Linköping, där den omplacerade pastorn från Pingstkyrkan i Linköping nu tjänstgör med framför allt praktiska uppgifter.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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En personalkonflikt orsakar spänningar inom Pingstkyrkan i Linköping. Ett åttiotal ungdomar protesterar via en namninsamling mot att en av församlingens pastorer har omplacerats till praktiska uppgifter på konferens- och retreatgården Nya slottet Bjärka-Säby.

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