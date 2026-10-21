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Så blev domen för ”Korskvinnan”
Blivit känd för att iförd prästkläder och med ett kors i handen delta i bränningar av Koranen
”Korskvinnan” har eldat Koranen på olika platser i Sverige. Bilden visar ett sådant tillfälle i Skärholmen i södra Stockholm. Rättegången som nyligen avslutades i Stockholms tingsrätt handlade däremot om två andra händelser i Stockholm.
Jacob Zetterman
Den så kallade ”korskvinnan” döms av Stockholms tingsrätt för att ha uttalat sig kränkande och nedvärderande om muslimer i ett sammanhang då hon även tände eld på Koranen. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter.