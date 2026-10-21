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Stora kommuner vill införa bojkott av varor från Israel

Göteborg fick nej av domstol, men försöker igen – Malmö hakar på

Inför Eurovision 2024 som avgjordes i Malmö framfördes krav på att Israel skulle stoppas från att medverka. Nu arbetar politiker i Malmö för att bojkotta varor från landet.
Johannes Ottestig Reporter
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Två år efter att Göteborgs kommun förbjöds att införa en bojkott av israeliska varor görs ett nytt försök. Och den här gången arbetar även politikerna i Malmö för att införa en liknande bojkott.

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