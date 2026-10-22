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”Tungt kriminella fylls av kraft – men många kyrkor missar den helige Ande”

Brittiskan Emmy Wilson har startat fängelse-Alpha runt hela världen – inspirerade under Sverigebesök

Emmy Wilson från London jobbar med Alphas fängelsearbete och i förbönstjänst. Hon var en av talarna vid Alphas nationella ledarkonferens i Citykyrkan i Stockholm.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Emmy Wilson, 73, har fått se mördare och tungt kriminella ta emot den helige Andes kraft, och bli förvandlade av Jesu kärlek. Under Alphas ledardagar i Stockholm undervisade hon om förbönstjänst och andliga gåvor.

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