Nyheter
”Tungt kriminella fylls av kraft – men många kyrkor missar den helige Ande”
Brittiskan Emmy Wilson har startat fängelse-Alpha runt hela världen – inspirerade under Sverigebesök
Emmy Wilson från London jobbar med Alphas fängelsearbete och i förbönstjänst. Hon var en av talarna vid Alphas nationella ledarkonferens i Citykyrkan i Stockholm.
Thomas Österberg
Emmy Wilson, 73, har fått se mördare och tungt kriminella ta emot den helige Andes kraft, och bli förvandlade av Jesu kärlek. Under Alphas ledardagar i Stockholm undervisade hon om förbönstjänst och andliga gåvor.