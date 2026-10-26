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”Vi har inte ändrat oss i någon grundläggande fråga de här 25 åren”
Svenska evangeliska alliansen (SEA) jubilerar
Nu är det klippt. Svenska evangeliska alliansen klippte bandet vid invigningen i Filadelfiakyrkan, den 26 oktober 2021. Från vänster Mats Tunehag, Olof Djurfeldt, Per-Olof Hermansson, Märtha Johansson och Stefan Gustavsson.
Arne Hyckenberg
Målsättningen att påverka samhället i en mer konservativ kristen riktning har inte lyckats och flera strider har förlorats under Svenska evangeliska alliansens första 25 år.