Hur är det att leva extremt mycket på nätet? I Patricia Lockwoods roman “No one is talking about this” möter vi en kvinna som blivit känd genom sociala medier, och vi får se vad som händer när livet självt tar hål på hennes filterbubbla.

Fakta: Läsarpodden

Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

Det senaste avsnittet är det 60:e i ordningen.

