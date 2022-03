I den 63:a episoden av Dagens litteraturpodd pratar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om Kim Stanley Robinsons bok “The Ministry for the Future”

Går det att rädda världen, eller är det för sent? I romanen “The Ministry for the Future” berättar Kim Stanley Robinson om hur mänskligheten drabbas av stora klimatkatastrofer men börjar det mödosamma arbetet med att vända utvecklingen. Läsarpodden har läst en science fiction-roman med hög samtidsaktualitet.

Lyssna på podden:

