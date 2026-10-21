Podd | Dagens föräldrar

Dick Harrison om en uppväxt där böcker var förbjudna – och om att bli pappa själv

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Dagens föräldrar produceras av tidningen Dagen.
Joel Höglund Digital redaktör
Publicerad

Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på  Dagen.se/dagensforaldrarSpotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Som barn älskade historieprofessorn och författaren Dick Harrison att läsa. Men hans intresse för böcker möttes inte av uppmuntran hemma. I stället blev läsningen något som kunde leda till våld från pappan.

Hans egen uppväxt har präglat synen på föräldraskap och vikten av att låta barnens intressen få ta plats.

I Dagens föräldrar berättar Dick Harrison om barndomens läslust, om relationen till sin mamma och pappa och om hur man som vuxen kan möta barns nyfikenhet och intressen – och varför det är så viktigt att uppmuntra det som får ett barn att växa.

Lyssna på avsnittet:

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