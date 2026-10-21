Dick Harrison om en uppväxt där böcker var förbjudna – och om att bli pappa själv

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Som barn älskade historieprofessorn och författaren Dick Harrison att läsa. Men hans intresse för böcker möttes inte av uppmuntran hemma. I stället blev läsningen något som kunde leda till våld från pappan.

Hans egen uppväxt har präglat synen på föräldraskap och vikten av att låta barnens intressen få ta plats.

I Dagens föräldrar berättar Dick Harrison om barndomens läslust, om relationen till sin mamma och pappa och om hur man som vuxen kan möta barns nyfikenhet och intressen – och varför det är så viktigt att uppmuntra det som får ett barn att växa.