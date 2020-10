Är det alltid obarmhärtigt att säga nej till asylsökande?

Kommentar till Psaltaren 73:25 | Typiskt ”pie in the sky when you die-argument”, eller hur? Men vem är väl jag att mätt, varm och frisk förmena någon enda utsatt stackare den tröst ett hopp om himmelsk rättvisa kan ge? De som hoppas på himlen brukar för övrigt vara bra på att förändra jorden.