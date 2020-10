Irans ambassadör: Iran säkraste landet för kristna i Mellanöstern

Kännetecknande för svensk politik är en vilja att verka för rättvisa, neutralitet, måttlighet och multilateralism. Som Sveriges representant i Europaparlamentet hade man därför kunnat förvänta sig att David Lega (KD) skulle följa denna tradition och åtminstone någorlunda försöka göra en rättvis och etisk beskrivning av Iran.

David Legas artikel (Dagen 6/10) är tvärtom full av felaktig och vilseledande information om Iran. Den bild han målar upp är skrämmande, ja, han beskriver Iran som om det vore den farligaste platsen i världen. Men Iran har tvärtom varit en tillflyktsort för miljontals människor på flykt från grannländerna under de senaste 40 åren. Iran har varit värd för det största antalet flyktingar från både Irak och Afghanistan under tre decennier. Sverige upplever nu inrikespolitiska slitningar efter att ha tagit emot omkring 200 000 asylsökande. Jämför det med Iran som har välkomnat mer än fyra miljoner asylsökande under en trettioårsperiod.

Genom historien har Iran varit ett säkert hem för judar och kristna (armenier och assyrier) och är fortfarande det säkraste landet för judar och armenier. Dussintals synagogor och kyrkor i Iran är öppna för judiska och kristna landsmän att besöka utan att de riskerar att utsätts för hot eller behöver särskilt skydd. Synagogor och kyrkor i Iran, liksom muslimska moskéer, behöver inte heller betala någon skatt.

David Lega, som påstår sig representera ett kristet parti, vill inte erkänna det faktum att Iran är det säkraste landet för kristna i Mellanöstern att bo i. — Ahmad Masoumifar, Irans ambassadör i Sverige

När IS förslavade kurder, kristna och yazidier i Irak och Syrien var Iran det första land som engagerade sig i att bekämpa terrorismen på plats. Utan någon förväntan på att få internationellt stöd förhindrade de iranska styrkorna IS från att dominera Irak och Syrien. Detta samtidigt som David Legas favoritländer finansierade och beväpnade IS.

Enligt Islamiska republiken Iran har den ockuperande israeliska regeringen ingenting med judar att göra. Iran motsätter sig ockupation och apartheid och vi är övertygade om att regimer som ägnar sig åt sådant inte har någon framtid. Netanyahus demagogiska regering påstår sig ha slutit fred med länder i Mellanöstern. Dessa regeringar, liksom Netanyahus regering, liknar på inga sätt demokratier.

David Lega, som påstår sig representera ett kristet parti, vill inte erkänna det faktum att Iran är det säkraste landet för kristna i Mellanöstern att bo i. De äldsta och vackraste kyrkorna i Mellanöstern ligger i Iran, och det förekommer inte heller ett enda fall av respektlöshet riktad mot kristna individer och platser.

Vi är bedrövade över den hårda tonen i David Legas oförskämda och orättvisa artikel. Vi anser inte att den är skriven av en person med ambition att vara en klassisk svensk politiker.

