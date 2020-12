Angeläget att få komma samman i Guds hus under corona

Läget för Svenska kyrkan är sedan en lång rad av år mycket allvarligt. Varje år utträder flera tiotusentals personer ur Svenska kyrkan, och under de senaste fem åren har sammanlagt 368 507 personer lämnat kyrkan. Antalet deltagare i söndagens huvudgudstjänst har de senaste tjugo åren minskat katastrofalt. År 1998 gjordes 7 081 533 besök. År 2018 var antalet 3 766 862. Förra året konfirmerades endast 22 procent av alla femtonåringar. Det är mycket skrämmande och alarmerande siffror.

Sammanlysningar av gudstjänster och sammanslagningar av församlingar är förödande för gudstjänstlivet. Båda sakerna är säkra sätt att avfolka kyrkorna. Till detta ska läggas Svenska kyrkans hantering av söndagens gudstjänstliv under rådande pandemi. De flesta kyrkor är stängda för allmän gudstjänst sedan första söndagen i Advent. Sverige är världens mest sekulariserade land. Genom förbudet att fira söndagsgudstjänst blir avkristningen ännu mer oroväckande. Det är inte säkert att tidigare julars tillfälliga gudstjänstbesökare, som i år förhindras att delta, kommer tillbaka nästa jul. En tradition kan snabbt och lätt brytas.

Det är mycket allvarligt att hindra människor från att komma inom hörhåll för Herrens Ord. Det handlar om människors eviga väl eller ve. Dessutom måste framhållas att gudstjänster behövs alldeles särskilt under svåra tider när människor är oroliga och förtvivlade.

Att via en datorskärm fira gudstjänst hemma kan inte på långt när jämföras med att delta på plats i kyrkorummet. Frestelsen är stor att svara om mobilen ringer eller att läsa sms under tiden. Åtskilliga människor har dessutom inte möjlighet att se gudstjänster via nätet. När det gäller Sveriges Televisions gudstjänster finns mycket att önska. I många fall erbjuds prat och flum i stället för förkunnelse och undervisning. Fromma tv-tittare önskar ta del av predikan. Det verkar som om SVT skapar gudstjänstprogram för sådana som sällan eller aldrig skulle få för sig att titta. Framför datorskärm eller tv kan man inte heller få del av Kristi kropp och blod. Samtidigt tillåts människor julhandla i stora skaror och besöka restauranger om borden inte står för nära varandra.

Kyrkorna är merendels mycket stora lokaler som rymmer långt mer än åtta personer även med behörigt coronaavstånd. Brandmyndigheterna har satt ett tak för antalet besökare i varje kyrkorum. Om man tillåter en fjärdedel av det antalet att fira gudstjänst om söndagarna och markerar tillåtna sittplatser i kyrkorummet, måste det ur smittosynpunkt vara tryggt och säkert. Då lär det stora flertalet, kanske till och med alla, som längtar efter Herrens gårdar att kunna fira söndagsgudstjänst.

Jag uppmanar alla Sveriges stifts domkapitel att hos aktuella länsstyrelser skyndsamt begära att 25 procent av högsta antalet tillåtna besökare i kyrkorummet enligt brandskyddet ska få fira huvudgudstjänst på söndagarna. Det är oerhört angeläget att kyrkfolket får komma samman i Guds hus för att höra Guds Ord, fira nattvard, be och lovsjunga.