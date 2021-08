Upprop: Vi måste be för Afghanistan

Det är ohyggliga bilder och berättelser som kablas ut från Afghanistan denna sommar. Ett av Asiens allra fattigaste länder upplever ännu en gång kraftigt stigande kaos, terrorns blodtörst verkar inte kunna mättas. Människor får sätta livet till och talibanerna skyr inga medel för sin sak. Samtidigt vet vi att landet som sådant även utan talibanerna har stora problem med korruption och fattigdom.

Detta vackra land, till ytan cirka 45 procent större än Sverige och med en befolkning som uppskattas till närmare 39 miljoner av Världsbanken. En nation i flera etniska grupper, som har levt med krig och väpnad konflikt i princip oavbrutet sedan 1979 och där stormakterna och inflytandena från olika aktörer många gånger agerat med sitt eget bästa för ögonen i stället för att ge människorna som ska leva i landet hopp om sin framtid. Det finns så många barn i denna unga nation som växer upp i detta kaos, hurdan blir deras barndom, kommer de ens överleva den?

Kom ihåg barnen och ungdomarna i Afghanistan när du ber till Gud i denna härd av oro. — Daniel Alm och Niclas Collén

Undertecknade är församlingsledare och ansvariga i det gemensamma arbete pingströrelsen utför. Vår församling, Pingstförsamlingen i Västerås, är också ordförandeförsamling för Iran och Afghanistan. Att vara ordförandeförsamling i våra sammanhang handlar om att skapa mötesplatser och se till att de insatser församlingarna gör också kan samordnas och stämmas av. Vi skulle såklart vilja kunna göra mer direkt än vad som är möjligt just nu i Afghanistan. Men vi kan i alla fall be och det är stort.

Kan vi som församlingar och personer där vi är vara med och be för Afghanistans utsatta befolkning? I stället för krig kan vi be om fred, i stället för våldsbejakande grenar av ideologier och religioner kan vi be om andlig väckelse och att människor får lära känna Jesus Kristus till personlig frälsning. Be också att evangeliet som sänds via olika medier når öppna hjärtan. Låt oss be för alla goda krafter som oavsett religion eller icke-religion kämpar för människors bästa. Men vi tror också att det pågår en andlig kamp: Tankemönster av död, hat och våld som endast ödelägger behöver rivas ner. Som kristna får vi inte låta oss drabbas av cynism och tänka att det är bättre att låta extremister ha ihjäl varandra.

Tyvärr tror vi att många också fortsatt kommer få sätta livet till, av dessa kommer en stor del vara barn och ungdomar under 18 år. Vill du be med oss att Herren ska uppenbara sig i visioner, syner och drömmar, att dessa oskyldiga människor ska få möta Jesu blick det sista de är med om i detta liv? Kom ihåg barnen och ungdomarna i Afghanistan när du ber till Gud i denna härd av oro.

Be för Afghanistan!