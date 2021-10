Enda risken att tala om Gud är att känna sig lite dum

“Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus.” Så står det i Jesaja 9:2.

“Ni är världens ljus”, sa Jesus. “Gå ut!” sa Jesus också.

Nu är det dags för Guds folk av alla slag att våga vara det ljuset i en tid som präglas av rädsla och våld. Vi behöver gå ut på gator och torg, eller där just du är, och tala med människor om Jesu kärlek och hopp: Att det finns nåd och förlåtelse när vi bekänner våra synder och att vi kan få frid i våra hjärtan fast det inte är frid runt oss.

Herren har gett oss alla verktyg vi behöver och den helige Ande vill hjälpa oss på alla sätt. Vi har inget att förlora mer än lite risk att känna oss dumma, men vad gör det?

Vi behöver också öppna våra kyrkor för alla de nödställda och hjälpa dem på de olika sätt som vi kan med mat och kärlek. Det finns många affärer och restauranger som gärna vill ge bort mat i stället för att slänga den.

I vår församling serverar vi lunch en dag i veckan och har fika med matkasseutdelning en annan dag varje vecka, med mat vi fått. Då delar vi också Guds Ord till alla och är alltid redo att be för folk. Det ger en sådan tillfredsställelse att se glädjen och tacksamheten i människors ögon. Vi är också ute på gatorna med kaffe och kakor och pratar med folk. Vi har fått döpa många under hela pandemin i en liten plastpool på gården (bättre brödlös än rådlös!).

Fråga Herren vad just du och din församling kan göra för att göra skillnad där du bor. Våga gå utanför bekvämlighetszonen. Människor längtar verkligen efter en mening med livet och svar på all ondska. Herren kan leda dig till dem. Jesus dog just för det och han kallar oss att vara tillgängliga och lydiga nu.

Vi har världens bästa budskap!

