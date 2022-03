Alla som tror - be för Ukraina!

Spöken i Putins huvud och ständig förvrängning av sanningen har lett honom att gå in i ett fredligt grannland för att stärka sin ställning på hemmaplan, skriver Lennart Corneskog.

Ukrainas sak är vår sak. Så känner jag sedan ett par av våra döttrar var där för att skapa kontakt med vår vänförsamling i Donetsk på 1990-talet.

Om jag får uttrycka mig i bild: Ukraina är för mig som det nyfödda lammet. Ryssland är med sin kolossala vapenarsenal som den stora björnen. “När det lilla lammet vuxit till sig, då finns det risk att det vänder sig mot oss och ger sig på ‘björnen’ och äter upp oss”, tänker Putin som ensamhärskare i Ryssland.

Alla som läser detta förstår ju hur orimligt detta är. Ukraina har aldrig varit något hot mot Ryssland, och Nato är en försvarsallians för dem som är anslutna dit.

Spöken i Putins huvud och ständig förvrängning av sanningen har lett honom att gå in i ett fredligt grannland för att stärka sin ställning på hemmaplan. Vi måste förhindra att Putin lyckas lägga Ukraina under sig. Låt oss inte ge upp i att Gud hör bön. Alla som tror, be!

Min förhoppning är att Putin kommer ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. — Lennart Corneskog

Vi har också säkert både råd och vilja att ge små som stora gåvor till deras hjälp, och jag hoppas att både Sverige och EU ger Ukraina undsättning med material till att försvara sig.

Jag tror att det finns jättemånga ryssar som har blivit lurade till detta krig. Den äldre generationen sitter och tittar på tv som är statskontrollerad och full av desinformation. De yngre människorna som med internets hjälp skaffar sig annan kunskap, de är vår räddning.

Jag har följt tribunaler när personer suttit åtalade för brott mot mänskligheten. Redan nu har hundratals människor förlorat livet, snart kanske tusentals ryssar såväl som ukrainare i Putins krig. Min förhoppning är att Putin kommer ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.

