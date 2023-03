Satsa på Jesus i stället för knarkbjörnen, Filmstaden!

Idén att ni på Filmstaden inte kan ta in framgångsrika filmer för att de har “Jesus” i titeln verkar bygga på en självuppfyllande profetia, skriver Micael Grenholm i ett öppet brev till Filmstaden.

Hej Filmstaden! De senaste veckorna har Jesus Revolution, den senaste långfilmen från Lionsgate, haft stora framgångar på amerikanska biografer. Medan filmen inte förväntades sälja biobiljetter för mer än sju miljoner dollar tjänade den in 30 miljoner dollar under de två första veckorna och har nu sålt biljetter för 46 miljoner dollar. Därmed har den setts av fler amerikaner på bio än de Oscarsnominerade filmerna The Fablemans, The Banshees of Inisherin, Tár, Women Talking och den svenskproducerade Triangle of Sadness tillsammans.

Jesus Revolution ska nu visas i flera andra länder, däribland Australien och Indonesien. Men jag noterar att ni har beslutat att inte ta den till Sverige. I stället satsade ni på att översätta och distribuera Cocaine Bear som hade premiär samma vecka, en skräckkomedi om en hög mordisk björn som i flera veckor har gjort genomsnittligt sämre ifrån sig på amerikanska biografer än Jesus Revolution.

Kanske bygger ert beslut på föreställningen att Jesus Revolution bara är en film som tilltalar troende kristna och att det är en liten och obetydlig målgrupp i det sekulära Sverige. Men då har ni fel på två punkter.

De stora framgångarna för Jesus Revolution i USA beror just på att filmen tilltalar långt fler än kristna. Dess skildring av 1970-talets hippierörelse i Kalifornien är nostalgisk för många äldre biobesökare, och dess universella budskap om hopp i tider av oroligheter och vikten av att krossa fördomar och bejaka kulturella olikheter är något som berör människor oavsett om de är religiösa eller ej.

Filmen har just nu 99 procents publikgillande på Rotten Tomatoes och betyget A+ på Cinemascore och är därmed den mest uppskattade biofilmen i USA som har släppts den senaste månaden.

Därtill är målgruppen troende kristna inte alls särskilt obetydlig i Sverige. Omkring 235 000 personer är medlemmar i en frikyrka, och cirka 840 000 av Svenska kyrkans medlemmar tror på Jesus. När SF Anytime släppte indiefilmen Barfota rop om 1800-talets folkväckelse i Småland blev det den näst mest hyrda filmen på plattformen, och flera lokala visningar av den på oberoende biografer har blivit fullsatta.

Jesus Revolution. (Pressbild)

Idén att ni på Filmstaden inte kan ta in framgångsrika filmer för att de har ”Jesus” i titeln verkar bygga på en självuppfyllande profetia: Ni tror att folk inte ser filmer med kristna teman för att det inte visas filmer med kristna teman. I själva verket skulle ett svenskt biosläpp av Jesus Revolution förmodligen vara en stor framgång, som även berör människor långt utanför den kristna sfären.

Det kan förstås tyckas lite löjligt att bråka om vilka filmer som visas på bio i en tid när krig rasar i vårt närområde och FN varnar för att tre miljarder människor kan förlora tillgången till dricksvatten de kommande decennierna på grund av klimatkrisen. Men jag tror att ni i filmbranschen håller med mig om att berättelser är något vi människor behöver för att begripa och hantera livets svårigheter, och film är ett kraftfullt sätt att kommunicera berättelser på.

Jesus Revolution har visat sig vara mer framgångsrik (i relation till biografer den har visats på) och långt mer omtyckt än filmen om den knarkande björnen som ni valde att satsa på i stället. Därtill har den ett ännu mer inspirerande och hoppingivande budskap.

Så vad säger ni, är det inte dags för även svenskar att ta del av denna himmelska flower power på bioduken?

[ Förbön och lovsång i biografer i USA efter filmen “Jesus Revolution” ]