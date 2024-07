Sluta ta för givet att vi vet Guds vilja

GUDSRELATIONEN. Dagens polarisering beror på att vi tar för givet att vi vet vad Gud säger. Men vi behöver fråga och lyssna igen. Gud vill tala, skriver Louise Belchior.

Våra dagar fylls så lätt av aktiviteter och måsten. I den tid vi lever går allt i hög hastighet och det är ibland svårt att finna lugnet och tystnaden, också för oss kristna. Jag har den senaste tiden upplevt hur Gud manat mig att dra i nödbromsen, att pausa, att stanna upp, att lyssna. Jag tror att det är något han kallar och uppmanar oss alla som tillhör hans folk att göra.

Är det inte så att vi har varit upptagna, att vi jobbat på, till viss del gått i samma hjulspår, under en längre tid? Nu tror jag att det är tid att stanna upp, att inse och erkänna att det är en ny tid. En ny tid kräver nya sätt att agera.

För oss är det ofta svårt att ändra det sätt vi brukat göra saker på. Men om Gud kallar oss att göra på nya sätt och vi inte lyssnar in honom, är risken att det vi gör går från att vara vad Gud vill till att bli vad vi själva vill göra. Jag tror att Gud vill att vi lägger ner vår egen agenda och tar upp hans agenda, det som är på hans hjärta, det han ömmar för att vi gör framåt.

I Bibeln står det att vi inte ska hälla nytt vin i gamla säckar. Det förgångna hedrar vi och lägger bakom oss, men ska vi höra vad Gud säger i dag måste vi blicka framåt, ha fokus på att höra vad som är Guds budskap till oss i vår tid.

Vi hamrar och bankar med dessa åsikter, men är det verkligen vad han säger? — Louise Belchior

Jag är säker på att Gud vill tala, men för att vi ska höra gäller också ordet ”hör du som har öron”. Det är en utmaning till oss att skärpa vårt andliga seende och vår andliga hörsel. Du som tror att du vet vad Gud säger, lyssna en gång till. Be Gud om bekräftelse. Gå samman med andra troende och fråga Gud vad som är på hans agenda för ditt liv, för din församling. Förutsätt ingenting utan att Gud bekräftat det för dig.

En anledning till att vi ser mycket polarisering i dag tror jag beror på att vi tar för givet att vi vet vad Gud säger. Vi hamrar och bankar med dessa åsikter, men är det verkligen vad han säger? Låt oss inte ta något för givet! Låt oss fråga igen!

Jag tror att Gud kallar många av oss in i ensamhet just nu, även många ledare. När jag tänker på detta ser jag för mitt inre bilden av en neddragen rullgardin. Dra dig undan! Gå in i din kammare!

På engelska finns det ett uttryck som heter ”lean in and listen”. Det betyder ungefär ”luta dig inåt och lyssna”. Jag älskar det uttrycket, för vi måste luta oss framåt, närmare Gud, för att undkomma sorlet som omringar oss och så höra bättre.

Detta är vad vi behöver i Guds församling i dag – människor som lyssnar på Gud. Nu behövs profeter, andeurskiljare, helandebedjare – nu behöver vi låta oss formas utifrån de Andens gåvor Paulus lyfter fram i 1 Korinthierbrevet 12. Du som är pastor, präst eller församlingsledare, vet du vilka som har dessa gåvor i just din församling? Om inte tror jag det är dags att bli varse!

[ ”Hörde Guds röst som barn” - Dagenläsarnas berättelser ]

Alla delar behövs och en viktig del för att Guds agenda ska fungera är att människorna och de specifika gåvor som Gud lagt ner i sin församling ska komma i funktion. Och hur vet vi när och hur dessa gåvor ska användas? Det vet vi inte, men det vet Gud. Han är vår ledare i detta. Vi får lita på att han talar och leder. Så låt profeterna tala, låt andeurskiljarna få hjälpa till med urskiljningen och be, bara be!

Och detta är viktigt: Säger Gud ingenting så gör vi ingenting. Då ber vi och fortsätter lyssna, så att vi inte återigen tar upp vår egen agenda. Jag tror också att Gud kommer att belysa saker i våra gemenskaper som vi kommer att behöva reda ut innan Gud tar oss till nästa utmaning och del i hans plan.

[ Ghazal Zekavat: Oavsett om du vill bli pastor eller hemmafru - lyssna till Guds röst, inte människors ]

Det har varit en turbulent tid i världen, kampen och turbulensen kommer sannolikt att fortsätta. Det är som om världen brinner. Men turbulensen och elden är inte utanför Guds kontroll, han håller världen i sin hand. Hos Gud finns frid och frälsning och alla människor är välkomna in i Guds värme.

Har vi byggt labyrinter fram till Guds tron? Har vi tagit kontrollen ifrån Gud när vi begränsar tronutrymmet för människor och tror att frälsningsansvaret ligger på oss? Har vi glömt att Gud förvandlar liv när han möter människor? Har vi glömt att vi läser upprepade gånger i Nya testamentet ”Döm inte”?

Jag är så tacksam att det är Gud som håller hela världen i sin hand. Och just därför – låt oss be honom leda oss i dag, leda sin församling, sitt folk. Och låt oss be Gud om hjälp att bli lyhörda för vad han talar till oss i denna tid.

[ Emanuel Almroth: Det trendiga riskerar göra kyrkan världslig ]