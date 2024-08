Sverige måste skyndsamt skydda Bangladeshs minoriteter

BANGLADESH. Kan världssamfundet inte sätta stopp för det riskerar minoriteter att drabbas även i nästa muslimska land vars statsmakt rämnar, skriver tre kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Under dramatiska former flydde nyligen Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina Wajed sitt land i helikopter. Hon sågs till en början som en demokratisk kraft i en bräcklig statsbildning, där hennes far var förgrundsfigur i frihetskampen mot Pakistan. Med åren har hon dock anklagats för att ha styrt landet alltmer auktoritärt och slagit hårt mot oppositionen i landet.

Att protesterna varit så våldsamma att hon till slut kände sig tvungen att avgå, och alltså till och med fly landet, kommer kanske inte som en överraskning. Men bakom de till synes studentdrivna protesterna vittnar många i landet om hur islamistiska attacker mot landets redan hårt utsatta minoriteter blivit allt våldsammare.

Enligt Open Doors, som bevakar förföljelsen av kristna i världen, har situationen för Bangladeshs en miljon kristna under en längre tid varit ansträngd. I synnerhet i landets norra delar har de utsatts för diskriminering och trakasserier, både från den muslimska majoritetsbefolkningen och den buddistiska minoriteten. Under det senaste året har våldet mot kristna och kristnas egendomar ökat än mer, vilket kulminerade i förra vårens uppmärksammade våldsamheter som kostade flera kristna livet. Inför valet i januari i år utsattes dessutom kristna och andra minoriteter för större påtryckningar att anpassa sig till majoritetskulturen i landet.

Vi har personligen fått rapporter från kristna vänner i landet som vittnar om hur man just nu gömmer sig för att slippa utsättas för övergrepp. — Magnus Jacobsson, Magnus Berntsson och Yusuf Aydin (KD)

Hasani Wajeds helikopter hade knappt hunnit lyfta innan vittnesmål började sippra ut om en situation på randen till katastrof. På X, tidigare Twitter, syns videor på rena lynchningar av kristna och hinduer. Hela byar attackeras av islamister och kyrkor och tempel står i brand. Vi har personligen fått rapporter från kristna vänner i landet som vittnar om hur man just nu gömmer sig för att slippa utsättas för övergrepp. De personer som vi har haft kontakt med inne i Bangladesh berättar att anfallen framför allt sker nattetid och att polis och militär inte gör något för att skydda dem.

Läget är alltså akut och med anledning av det bör Sverige snarast:

Agera inom EU och FN för att säkerställa att religiösa minoriteter i Bangladesh inte utsätts för övergrepp.

Säkerställa att framtida bistånd i första hand bör gå till ideella organisationer som stärker civilsamhället samt minoriteternas ställning i Bangladesh.

Prioritera religionsfrihet som en del i Sveriges utrikespolitik. Vi bör även ha en särskild ambassadör för att främja detta.

[ Nödrop från kristna i Bangladesh då landet står i lågor: ”Alla är rädda” ]

Det är i dagsläget oklart vem eller vilka som kommer att ta makten i Bangladesh. Men det står redan klart att landets minoriteter, i avsaknad av en skyddande statsmakt, utsätts för bestialiska attacker av islamister. Kan världssamfundet inte förmå att sätta stopp för det finns det ingenting som säger att det som sker i Bangladesh kommer att vara en isolerad händelse. Tvärtom riskerar kristna och andra minoriteter då att drabbas även i nästa muslimska land vars statsmakt rämnar.