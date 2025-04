Vår tillit till svenska myndigheters beslut vacklar betänkligt

ASYLSÖKANDE KONVERTITER. Vi har lyssnat till många som sagt att de upplever att utredarna på Migrationsverket inte förstår sig på konvertiters berättelser, skriver Conny Brännberg och Joakim Storck.

Kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Enligt Open Doors är 380 miljoner kristna förföljda och diskriminerade. 7679 kyrkor och kristna byggnader attackerades förra året, 4476 kristna mördades på grund av sin tro och 209 771 personer tvingades fly.

I våra församlingar möter vi inte statistiska siffror, vi möter människor som har flytt. De har kommit till Sverige och har ofta trauman och längtar efter att få en fristad i ett land som värnar om att ingen ska diskrimineras.

Det som är gemensamt för flyktingarna är erfarenheten av att tvingas bort från sina hem, arbeten, vänner och familjer. Många av dem som vi mött vittnar om dramatiska strapatser under flykten och om längtan att få känna frihet och trygghet i vårt land.

För att få uppehållstillstånd i Sverige krävs noggranna utredningar. Svensk lagstiftning är tydlig med att i Sverige ska en person som riskerar förföljelse i sitt hemland kunna beviljas skydd. Migrationsverkets utredningar ska vara rättssäkra.

I en pressad situation är det inte alltid lätt för en asylsökande att exakt kunna svara på alla frågor. — Conny Brännberg och Joakim Storck

Svenskarnas tilltro till myndigheter är generellt sett stor, men inom svensk kristenhet finns många exempel på bristande tillit till beslut om avslag på asylansökningar och besked om utvisning av människor som sökt skydd från förföljelse på grund av sin tro.

Vi är många som vid upprepade tillfällen mött och fått höra de skyddssökandes berättelser, medan utredarna på Migrationsverket lyssnar in detta vid en eller ytterligare någon intervju. I en pressad situation är det inte alltid lätt för en asylsökande att exakt kunna svara på alla frågor. Särskilt inte om det är detaljerade frågor kring orsaker till varför man konverterat.

Många församlingar i Sverige har flyktingar som sina medlemmar eller nära vänner. Att komma in i en trygg social gemenskap är ofta ett led i en helande process. Samtidigt är det vår erfarenhet att många flyktingar lever under en oerhörd psykisk press när det kommer till relationen med Migrationsverket. Vi har mött många som levt med stor osäkerhet, ibland under flera år, innan de fått besked att de får stanna.

Tidningen Dagen har i en artikel 25 mars visat på ännu ett exempel som får tilltron till den svenska rättssäkerheten att vackla. Det verkar vara mer som ett turspel än en korrekt handläggning i en juridisk process.

Amir och Samanah Moghadam, ett gift par som båda har sitt ursprung i Iran, har var för sig flytt på grund av sin kristna tro. Nu får de olika besked om uppehållstillstånd. Amir, som är kårledare i Frälsningsarmén i Göteborg, har fått besked att han har ett skyddsbehov och har därmed fått asyl i Sverige beviljat. Hans hustru Samanah, däremot, ska tvingas att inte bara lämna Sverige utan också sin make. De gifte sig 2023 och hade satt sin förhoppning till att få bygga en framtid i Sverige. I och med att deras ärende fått stor uppmärksamhet är Samanehs oro att återvända till Iran nu ännu större – hemlandet är känt för att hålla koll på sina medborgare.

Vi som möter personer som blivit förhörda av Migrationsverket får ofta höra att de sökande inte upplever att Migrationsverket tror att de är kristna och att de därmed riskerar förföljelse i sina hemländer. När Samanah berättade om varför hon tvingades lämna Iran så bedömer den svenska myndighetens avdelning i Göteborg – en stad som enligt Konvertitutredningen ger avslag till 80 procent av alla konvertiter – att hennes berättelse inte visar på skyddsbehov. Hennes man mötte utredare i Mora som gjorde en annan bedömning. Beskedet är tydligt. De gifta makarna ska tvingas att skiljas åt. Mannen får stanna kvar i Sverige medan kvinnan tvingas återvända till Iran.

Eftersom de är gifta kan Samanah besöka svenska ambassaden i Teheran och ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Det kan då beviljas eftersom hon är gift med Amir. Problemet är att ansökan måste ske i Iran – där hon upplever sig hotad.

Detta gör oss upprörda och förtvivlade. Vår önskan är att vi ska kunna känna tillit till myndigheters beslut, men ännu en gång konstaterar vi att ett märkligt beslut har fattats.

Vi har lyssnat till många som sagt att de upplever att utredarna på Migrationsverket inte förstår sig på konvertiters berättelser och drar slutsatser som gör enskilda människor förtvivlade.

Vår förhoppning är att Samanahs fall tas upp igen. Vi har inte insikt i hur utredningen gått till, men mycket tyder på att Migrationsverket inte förstått hennes berättelse och därmed dragit en felaktig slutsats. Vi har fått läsa beslutet från Migrationsverket och inser att många av frågorna har varit svåra för Samanah att svara på. Att dessutom kunna bevisa att man blivit hotad eller förföljd är ofta svårt. Det är ofta en inre oro som gör att man till slut tvingas till flykt.

Vi vädjar därför till Migrationsverket: Ta upp Samanah Moghadams ärende på nytt!