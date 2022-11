Backabranden födde Gullan Bornemarks tröstepsalm

Musikern Gullan Bornemark har skrivit klassiska barnlåtar som ”Herr Gårman” och ”Sudda sudda”, och hon har också med en psalm i psalmboken. Nu firar hon sin 95-årsdag, men att sluta med musiken tycks vara en främmande tanke.

Kompositören och musikpedagogen Gullan Bornemark har levt ett långt skaparliv. För 60 år sedan kom hennes första visbok, och genom åren har barn såväl som föräldrar stämt upp i många av de muntra melodier och kluriga texter som hon försett världen med. För fem år sedan, kort före hennes 90-årsdag, fick hon ta emot Musikförläggarnas hederspris. I samband med detta passade hon på att släppa ännu ett album med sånger, betitlat Mina egna favoriter. Tillsammans med barnbarnen Hjördis och Signe och ett jazzband tolkade Gullan nitton sånger ur sin digra repertoar.

Samma år blev Gullan änka, då hennes älskade man Valter gick ur tiden. De hade hängt ihop sedan tonåren.

Nuförtiden lever Gullan Bornemark ett stillsamt liv “på Limhamn” där hon är bosatt sedan många år. Och jo, det heter “på Limhamn” om man bor i Malmö. Trots sin ålder verkar hon ha en hel del som händer omkring sig och när hon ändå lovar att ta tid att svara på några frågor till en jubilarintervju måste jag erkänna att jag blir genuint glad. Så jag försöker stilla min nyfikenhet.

Spelar du fortfarande piano?

– Javisst. Jag tycker mycket om att harmonisera gamla folkvisor. Det kan man höra på Spotify, minsann. Där finns en liten samling som vi spelade in bara för något år sedan under namnet Folk by Gullan, säger hon som vore det alldeles självklart.

Spelar du själv eller med någon annan?

– Numera spelar jag bara med Gullan. Fast tidigare i år kom klarinettisten och saxofonisten Kjell Olsson förbi och då blev det musik. Kjell spelade så härligt på de gamla originalinspelningarna på 1960-talet. Jag glömmer aldrig hans barytonsax i låten Goddag, herr Gås!

– Senaste framträdande gjorde jag tillsammans med mina barnbarn Hjördis och Signe, samt deras pappa Dan som är min son. Det utmynnade i mycket stämsång. Vi spelade bland annat en av mina första låtar, Sveriges äldsta knarr. En riktig jazzschlager.

Hur har du hållit liv i din kreativitet genom alla år?

– Det är många som hejar på. Inte minst Dan som ju skriver egen musik för barn. Han har producerat och arrangerat mycket av mina senare alster. När någon hejar på, ja då blir det naturligt att fortsätta. Senaste albumet Mina egna favoriter från 2018 fick en Grammis. Min första, för när det begav sig på 1960-talet var inte Grammisen uppfunnen, säger Gullan med ett skratt.

Händer det fortfarande att du komponerar eller skriver nya texter?

– Jo, numera hittar jag mest på minneslåtar, både text och musik, för jag märker att det är bra att ha för att hålla i gång det egna minnet. Senaste låten handlar om de baltiska länderna med respektive huvudstäder. Det blir knasiga och roliga ord. Estland och Tallinn blir exempelvis Esters tallrik. “Låten e skum, men inte så dum. Allt får plats i Baltikum! “.

Gullan skrattar igen.

Sover du fortfarande med ett block och en penna vid sängen?

– Naturligtvis. Man drömmer ofta bra saker. En gång när jag var på turné i Norge drömde jag fram en helt ny låt. Med melodi och komp och text på norska.

Du verkar ha drivits framåt av en ovanligt ljus livssyn. Var kommer den ifrån?

– Jag får tacka min Skapare för dessa goda födelsegåvor.

1997 förlorade du en son och för fem år sedan fick du begrava din man. Hur behåller man tacksamhet och livsmod när livet är tufft mot en som människa?

– Ingen undgår svåra perioder i livet, men jag är omsluten av hjälpande kärleksfulla människor, mina barn, Eva, Sven och Dan, min stora familj och en massa goa vänner på Facebook. Det ger mig kraft.

– Dagens stora glädjeämne, det är tanken på dagens mat och dryck. Den får mig att ta mig igenom en lång räcka av små och stora måsten. Väl igenom dessa är tröttheten borta och dagen vibrerar.

1998 skrev du psalmen Mista en vän som sätter ord på sorg. Hur kom den till?

– Diskoteksbranden i Hisingsbacka skakade mig och jag hade många tankar som ville ut. Det var skönt att få skapa både text och musik som uttryckte vad jag kände. Jag vara angelägen om att få den ekumenisk. Jag är väldigt hedrad av att den finns med i psalmboken.

Händer det fortfarande att folk hör av sig med kommentarer om den?

– Många tacksamma sörjande har vänt sig till mig. Jag får höra att “Så som dina tankar har gått, så känner jag med” och “De vackra bilderna som texten målar upp gör tankarna ljusa.”

Fakta: Gullan Bornemark

Fullständigt namn: Elin Gunhild Bornemark.

Föddes: 28 november 1927 i Härnösand.

Är: Musikdirektör, musikpedagog, textförfattare och kompositör.

Familj: Fyra barn (varav tre i livet), ett flertal barnbarn.

På meritlistan: Har skrivit psalm 799 i svenska psalmboken – “Mista en vän”. Valdes 2015 in i Swedish Music Hall of Fame. 2017 sommarpratade hon i P1.

Favoritbibelord: “Jag har ett citat som jag älskar. Inte ur Bibeln, men utav Thérèse av Lisieux: “Jag dör inte, jag går in i livet”.”

Hur ska du fira din 95-årsdag? “Jag är glad att få fylla år i början av vårt nya kyrkoår i kretsen av mina allra närmaste”.

