“Det är nästan sjukligt att ha så många uppdrag”

Maria Fälth fyller 60 och planerar att jobba med politik i minst tio år till

Politikern Maria Fälth har för vana att tacka ja. Det har gjort att hon vid sidan av jobbet som politiker och engagemanget i kyrkan, är aktiv i flera olika föreningar. Hon drivs av nyfikenheten att lära sig nytt, och har inga planer på att slå av på takten. Nu fyller hon 60 år.

Att Maria Fälth skulle viga stora delar av sitt liv åt Kristdemokraterna var ingenting hon hade planerat. Hon jobbade i försäkringsbranschen när hon 1991 fick frågan om hon kunde tänka sig att vara med i en av partiets distriktsstyrelser.

– Jag hade inte vett nog att säga nej, skämtar Maria Fälth och berättar sedan att det ena gav det andra: hon gick med i KD:s kvinnoförbund, blev ersättare i kommunfullmäktige i Upplands Väsby och ja, sedan har det rullat på med uppdrag både i kommun, region och riksdag. Maria Fälth är gruppledare för KD i Upplands Väsby och efter tre mandatperioder som kommunalråd, sitter hon nu i opposition.

– Men det är spännande det med, säger Maria Fälth glatt.

Vad är det du gillar med politiken?

– Det är fantastiskt att få vara med och forma samhället, ibland tar man stora steg och ibland pyttesteg. Nu är det roligaste att se yngre förmågor komma in i politiken.

Blir du som en mentor för de yngre?

– Ja, jag är näst äldst i kommunfullmäktige, så de brukar kalla mig för gammelmormor, och det är bara kul! Jag vill vara med och se till att de yngre hittar samma jordmån som jag själv fick. Man är ju en kugge i ett hjul och får tillsammans se till att hjulet rullar framåt. Och när man blivit en förebild kan man inte bara sjappa.

Maria Fälth föddes i Huskvarna och bodde sedan i Motala och Malmö, men Stockholmsslangen har hon snappat upp efter många år i huvudstaden.

Även om hon kom in i politiken från ”det organisatoriska hållet” genom styrelsearbete kände hon sig snabbt hemma i KD:s värderingar. Det är framför allt omsorgs – och jämställdhetsfrågor som har löpt som en röd tråd genom hennes politiska engagemang. Kampen för att fler kvinnor ska ta plats, har hon även plockat med sig in i kyrkan.

Under några år satt hon med i Pingst styrelse, och i flera omgångar har hon varit ordförande i sin lokala församling – Sollentuna pingst.

– Varken inom kyrkan eller KD har det varit särskilt lätt att prata om jämställdhetsfrågor, men jag tror att det har triggat mig. Att skickliggöra kvinnor och hjälpa dem att ta för sig, har blivit min stora grej.

Har du mött motstånd på grund av det?

– Motstånd är inte rätt ord, men jag har fått reaktionen: ”Oj vad jobbig hon är, varför måste vi prata om det här?” I teorin verkar alla vara överens om att kvinnor och män är lika mycket värda, men när det kommer till kritan är det fler män som tar för sig och får olika uppdrag. Det var ännu mer så när jag var ung.

Maria Fälth har aldrig varit rädd för att kasta sig in i uppdrag som hon till en början inte kan så mycket om, men på senare år har hon märkt att alla inte verkar vara som hon. Till exempel är det svårt att få folk att vilja ha förtroendeuppdrag inom kyrkan.

– Det kan bero på att man inte vill komma i konflikt med församlingsmedlemmar, och att man är rädd för vad folk ska tycka och tänka. Jag är nog yrkesskadad från politiken och van vid att folk inte alltid gör tummen upp.

Utöver politiken och kyrkan är Maria Fälth aktiv i Rädda barnen – både på lokal- och distriktsnivå. Dessutom är hon engagerad i Celiakiförbundet, och har varit ordförande i Afasiföreningen.

– Jag har ingen koppling alls till afasi, men fick frågan, och då tackade jag ja. Tidigare var jag ordförande i RPG i Sollentuna också (Riksförbundet PensionärsGemenskap reds anm.) Ja, det är nästan något sjukligt över att ha så många uppdrag, men jag tänker ofta ”Det här kan vara kul att lära sig mer om”.

Hur hinner du med alla uppdrag?

– Jag är ingen pedant, utan jobbar mycket utifrån ”good enough”. Sen är allt det här teamarbeten. Dessutom är vår dotter 30 år och klarar sig själv, så jag har ju 24 timmar om dygnet till förfogande. Man hinner ganska mycket!

– Jag har aldrig gått in i väggen, utan lyckats hitta en balans. Framför allt har jag en tydlig ON och OFF knapp. När OFF-knappen är intryckt är jag verkligen ledig, och jag kan sitta timtal i soffan framför en serie.

Den 4 februari fyller Maria Fälth 60 år, och även om hennes jämngamla börjar prata pension, har hon inga sådana planer. Hon planerar att jobba i minst tio år till.

– Och när jag väl gått i pension får jag väl engagera mig i KD:s seniorförbund. De kanske behöver en ordförande, säger Maria Fälth med ett skratt.

Fakta: Maria Fälth

Bor: Upplands Väsby, Stockholms län.

Familj: Maken Tommy och dottern Greta.

Yrke: Försäkringstjänsteman, men sedan 2007 förtroendevald inom politiken.

Intressen: Taxar, litteratur och att försöka förbättra min matlagningsokunskap.

Favoritbibelord: 1 Petr 5:3 (ett av många).

Aktuell: Fyller 60 år den 4 februari.

