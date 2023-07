Journalistiken och tron har följt Svenåke Boström genom livet

Skrev bok om sitt liv, och vittnar om Guds nåd i alla lägen

När Svenåke Boström sommarjobbade som tidningsutkörare i övre tonåren sattes tidningarna fortfarande med blyteknik. Drygt 30 år senare var han med om att ta fram den första läsplattan för en svensk tidning. Att ta del av den numera 75-årige Svenåke Boströms liv är att gå en snabbkurs i svensk mediehistoria.

Faktum är att Svenåke Boström började sin journalistbana på tidningen Dagen, där hans bror Hasse för övrigt arbetade fram till sin pensionering. Här fick Svenåke sin första fasta tjänst och skrev tidningens första recension av en hårdrockskonsert - med gruppen Jerusalem.

Men den plats och tidning som Svenåke framför allt varit trogen livet igenom är barndomsstaden Sundsvall och Sundsvalls Tidning. Under drygt 30 år arbetade han på ST och ansvarade bland annat för redaktionell utveckling. Åren spänner över en period då mediatekniken förändrades radikalt, och Svenåke skildrar den inlevelsefullt i boken Om jag varit en humla, eller Hål i huve’t på en murvel som utkom för ett drygt år sedan.

– Intentionen var att berätta om de spännande uppdrag jag haft i branschen, och samtidigt spegla mitt liv på det personliga planet, säger Svenåke Boström till Dagen.

– Det jag ville med den personliga delen var att visa på Guds nåd. För även om jag var borta från församlingslivet ett antal år, så upplevde jag också under den tiden att jag var buren av den nåden i olika sammanhang.

Några omtumlande händelser på senare år var upptäckten av att ha levt en stor del av livet med en godartad men omfångsrik cysta i hjärnan, liksom operationen av en tumör.

– Jag vet att många kan gräva ner sig i funderingar och oro i sådana lägen. Men jag vet inte om det är min positiva livssyn eller att jag litar på Guds omsorg, för jag har kunnat koppla av också i svåra tider, säger Svenåke Boström.

[ Annica Wahlström: Jag förkunnar mer och mer ]

En fin barndom, med två föräldrar som var aktiva i pingstkyrkan i Sundsvall, har gjort sitt till.

– Min uppväxt var väldigt trygg och jag hade föräldrar som hjälpte oss barn på vägen på ett väldigt kärleksfullt sätt. Att deras gudstro lyste genom hela vägen, utan att de predikade för oss, var något som påverkade oss.

Något annat som Svenåke är tacksam för är sina goda relationer med de allra närmaste: tre vuxna barn, flera barnbarn, den tidigare hustrun Lillemor och den nuvarande livskamraten Katarina.

När han slutade sin anställning 2011 började Svenåke att arbeta med förlagsverksamhet. Tjugoen böcker publicerade han, varav tre egna. I två av dem skildrar har några dramatiska skeenden i Sundsvalls historia, medan den senaste alltså handlar om hans eget liv.

En höjdpunkt i yrkeskarriären var tiden som ordförande i den internationella delen av Society for newspaper design, som under hans tid i ledningen bytte namn till Society for news design. Bland annat ledde Svenåke en konferens med 700 deltagare i Savannah i Georgia 2002.

Sedan han sålde sitt förlag arbetar Svenåke Boström främst med bokdesign, just nu tillsammans med sin bror Hasse. Dels förbereder de en jubileumsskrift för pingstkyrkan i Sundsvall, som fyller 100 år i höst, dels förbereder de en bok inför Sundsvalls 400-årsjubileum nästa år. Dessutom är Svenåke engagerad i radioverksamhet i den kristna kanalen Radio Hope Classic.

Den blivande 75-åringen har med andra ord fullt upp.

– Jag brukar säga att man måste hålla i gång både knoppen och kroppen. Det är full fart och jag har lite svårt att sätta mig ner och göra ingenting, när det finns så mycket roligt att göra.