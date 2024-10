Veckans mat: Enkla havrekex till fikat

Diakon-Daniel: De är väldigt lätta att göra och orkar du inte kavla ut all deg på en gång så går det som blir kvar bra att frysa in i cirka 2 veckor.

Små smulor är också bröd.

Under en veckas tid har jag hört folk prata, oberoende av varandra, om att det är de små sakerna i livet och äktenskapet som får livet/äktenskapet att fungera och hålla ihop. Och jag kan bara hålla med. För det är också så att när små saker krånglar blir det problem i hela maskineriet.

Denna vecka får ni ett recept på just små smulor som är sammansatta till en hel kaka, i detta fall havrekex. De är väldigt lätta att göra och orkar du inte kavla ut all deg går den bra att frysa in i cirka 2 veckor. Det går bra att byta ut mejeriprodukterna till mjölkfria alternativ.

Lycka till med baket!

PS. Nästa vecka får du receptet på apelsinmarmeladen man kan ha till. DS.





Havrekex, cirka 60 stycken

Ingredienser:

325 g havregryn

1 dl kruskakli

1/2 l mjölk

100 g smör, rumstempererat

1/4 dl socker

2 dl rågsikt eller vetemjöl + mjöl till utbakningen

1 tsk salt

15 g hjorthornssalts

Tillagning:

Dag 1

Blanda alla torra ingredienser väl.

Tillsätt mjölken och smöret. Blanda väl.

Låt stå svalt minst 6 h för att få svälla.

Dag 2

Sätt ugnen på 250° C.

Baka baka litet havrekex. (Daniel Norqvist)

Dela degen i två delar, mjöla ett bakbord och knåda in mer mjöl i degen. Den ska vara så fast att du kan kavla den till ca 2–3 mm tunt.

Mjöla bordet igen och kavla ut degen tunt.

Nagga den och stansa ut runda kex. Har du ingen stans kan du ta ett glas men var försiktig, tryck inte för hårt.

Lägg kexen på klädd plåt med smörpapper.

Grädda dem ca 5–10 min i mitten av ugnen. Du måste hålla koll på gräddningen för mot slutet går det fort. Lufta ugnen två gånger under gräddningen. Genom att du öppnar ugnen fem sekunder så släpper du ut fukt som samlats. Kexen blir då sprödare.

Låt de nygräddade kexen ligga på galler så att de får svalna och ånga av det sista av vätskan.

Förvara kexen i försluten burk.

Diakon Daniels mat vecka 43 Kex (Daniel Norqvist)