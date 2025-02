Elin Elg: Glass är inte bara till för att ätas på sommaren!

Jag har några motton i livet som jag säger då och då. ”Man ångrar aldrig ett bad” och ”Det är alltid gott med glass” är två av dem. Och det senare, om glassen, kan man säga om många sötsaker, men ibland kan man få för sig att glass bara är gott när det är sommar. Men detta vill jag bestämt säga emot.

Jag förstår att när man sitter och tittar ut på kylan kanske inte glass är det första man tänker på, men om du väl får det serverat där du sitter och tittar ut på snön så tror jag minsann att det kommer smaka gott.

Är det inte lite som med tacksamhet? Det är alltid gott för mig att tacka Gud – men när jag sitter och tittar in i min navel på saker och ting som jag önskar var annorlunda i livet så är det lätt att glömma bort tacksamheten. Men Gud fokuserar inte det som inte blev som man trodde – han ser vad som kan bli framåt.

Och om vi väl kommer ihåg att tacka Gud, och glädjas över Jesus, över frälsningen, mitt i kylan, så tror jag både att det kommer smaka gott och att vi kommer må bättre i hjärta och själ. Låt mig få påminna dig om en del i bergspredikan som Eugene Petersson klätt i lite andra ord:

”You’re blessed when you’re att the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule. ”You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the One most dear to you. ”You’re blessed when you’re content with just who you are – no more, no less. That’s the moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought. ” You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God. He’s food and drink in the best meal you’ll ever eat. ” You’re blessed when you care. Att the moment of being ‘carefull,’ you find yourselves cared for. ” You’re blessed when you get your inside world – your mind and heart – put right. Then you can see God in the outside world. ” You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That’s when you discover who you really are, and your place in God’s family. ” You’re blessed when your commitment to God provåkes persecution. The persecution drives you even deeper into God’s Kingdom.

Matt 5:3-10 The Messege

Tillbaka till glassen – här kommer en magiskt god glass som du lätt gör utan maskin.

Hemmagjord glass smaksatt med nutella och maräng i den ena och blåbär och biscoff-kex i den andra. (Elin Elg)





Hemmagjord glass

Ingredienser:

3 ägg

3 dl grädde

1,5 dl socker

200 g färskost

+ smaksättning





Tillagning:

Ta fram tre skålar.

Fördela ingredienserna så här:

Skål 1: Grädde

Skål 2: Äggula, färskost och 1 dl socker

Skål 3: Äggvita och 0,5 dl socker

Elin Elg bjuder på glass. (Andreas Lundström)

---

Smaksättning:

Välj vilken smak du vill ha och tillsätt den enligt följande. Detta är bara några exempel – du kan säkert vara kreativ och hitta på ännu fler.

Dulce de leche, Nutella: Rör ner i glassen när du häller upp den i formen och swirla runt den

Bär: Värm upp bären i kastrull med socker och sila så du får ut saften. Saften blandar du ner med äggula och färskost

Choklad/godis: Krossa eller dela och rör ner i smeten på slutet.

Maränger/kakor: Krossa eller dela och rör ner i smeten på slutet.

Kryddor som saffran, kanel, kardemumma, vanilj: Rör ner i grädden innan du vispar

Lemon Curd: Vispa ihop med äggula och färskost

Apelsinzest: Riv ner tillsammans med äggula och färskost

---

Tillagning, fortsättning:

Vispa äggvitan fluffig

Vispa äggulan och färskosten

Vispa grädden fluffig

Vispa ner grädden i äggulesmeten och rör sedan ner äggvitan

Häll smeten i en form och ställ i frysen minst tre timmar

Du kan antingen hälla smeten i en form och skopa glassen ur den. Eller göra en glasscheesecake av det genom att göra en botten av valfria kex i en form med löstagbara kanter, och sen hälla smeten över den.

Ta gärna fram glassen ur frysen minst 20 minuter innan servering.

Lycka till!