Recension: Igenkänning och skratt när Gotting skriver om bön och småbarn

Titel: Bertils kvällsbön

Författare: AnnaSara Gotting

Illustrationer: Jenny Lindqvist

Förlag: Speja (32 sidor)

Genre: Bilderbok 3-6 år

När jag föreläser om att dela tron i hemmet, brukar jag tala om vikten av att läsa Bibeln och be tillsammans, men samtidigt berätta att det inte alltid blir den önskvärda andäktiga stund då alla är lugna och på gott humör. Precis den upplevelsen förmedlar AnnaSara Gotting i Bertils kvällsbön.

Med humor och kärlek rimmar hon om hur kaotiskt tröttande det kan vara med läggningsrutiner i en småbarnsfamilj, och om att i det lyckas be en bön till Gud. Berättelsen lyfter genom Jenny Lindqvists illustrationer, som i mjuka färger och former starkt förmedlar att man kan be även när livet är som rörigast. Den skiftande bakgrundsnyansen av ljusare och mörkare blått signalerar tydligt till läsaren när Bertil närmar sig att somna eller när han piggnar till och ska fixa något.

Jenny Lindqvist illustrationer lyfter berättelsen, skriver Sofia Ödman. (speja förlag)

Med Alfons Åbergs “ska bara” i bakhuvudet får vi följa allt som Bertil måste göra innan han kan lugna ner sig. Hans snoriga lillasyster och en glasstokiga hund förhalar processen ännu mer. Jag väntar både en och två gånger på att föräldrarna ska råka somna före barnen. Kvällsbönen påbörjas, för att avbrytas och sedan plockas upp igen. Både jag och min åttaårige son Bertil känner igen oss i kvällsfrustrationerna, även om vi tycker att boken överdriver något för att få fram poängen.

Bönerna i boken får med många aspekter av att tacka för dagen, be för andra och be om förlåtelse för dumma saker man gjort. Jag kan dock sakna dimensionen av Jesus och hans död och uppståndelse för att ge oss liv. I efterordet som ger tips om hur man kan be tas Jesus upp, men då mest som en förebild.

Att skriva på rim är både tacksamt och utmanande. Över lag tycker jag författaren lyckas bra och vid högläsningen flyter det på. Samtidigt finns onödiga missar, som att korsrim används vid första rimflätningen, medan resten av boken använder parrim. Jag kan också uppfatta vissa nödrim och krystade detaljer.

Med det sagt vill jag verkligen rekommendera boken för högläsning i alla småbarnsfamiljer. Skratta med och låt er inspireras till att vända er till Gud i slutet av dagen, tacka, be och säga förlåt.

[ Kaosig kvällsbön för småbarnsfamiljer visar att Gud finns med i småbarnsstöket ]