Över 60 spel i Dagens stora jultest

Det börjar bli tjatigt vid det här laget, att säga att 2020 inte blev riktigt som någon av oss hade tänkt oss. Coronapandemin svepte in över världen och plötsligt kunde vi inte längre träffas och umgås på samma sätt som tidigare.

Det har också haft en stor inverkan på hur vi spelar spel.

Å ena sidan har det funnits betydligt mer tid för spelande, när många andra typer av aktiviteter blivit olämpliga eller helt ställts in. Spelbutiker och spelförlag rapporterar om rekordstor efter­frågan på spel.

Å andra sidan har spel som kräver fler deltagare än den närmaste familjen fått stryka på foten under större delen av året. Det har i sin tur gjort att allt fler upptäckt möjligheten att spela brädspel online – antingen via appversioner av spel, plattformar som Boardgamearena.com eller att man sätter upp det fysiska spelet och sedan spelar via videosamtal.

Personligen har jag jobbat hemifrån större delen av tiden sedan mars, och saknar våra återkommande brädspelsluncher på Dagen, där vi både spelat gamla favoriter och testat nya spel som sedan recenserats i spalterna.

Jag saknar också att kunna samlas en stor grupp av vänner för att spela ett gäng olika spel en kväll eller en helg, eller att sätta tänderna i ett stort spel med många deltagare som tar flera timmar att slutföra. Även om jag spelar många digitala brädspel blir det inte samma sak – man tappar både det sociala samspelet och känslan av att hantera fysiska komponenter.

Som tur är gillar min fru också brädspel, så det har blivit en hel del tvåpersonersspel, men jag ser ändå fram emot att kunna bjuda in till spelkväll igen.

Dagen testar som vanligt brädspel inför julhandeln, och antalet spel är det största hittills – trots att vi varit tvungna att spara vissa spel till senare eftersom de har varit svåra att få testspelade under rådande omständigheter.

På de följande sidorna kan du läsa 20 recensioner av nya familjespel, barnspel, strategispel och sällskapsspel, samt ett antal kortare tips om spel som vi recenserat tidigare och som vi fortfarande rekommenderar. Ytterligare över 40 spel recenseras på Dagen.se. Där finns också länkar till regelförklaringar på video för många av spelen, för den som tycker det är krångligt att ta sig igenom regelbroschyrer.

Hoppas du kan hitta en ny favorit, och att du får spela mycket spel (på ett coronasäkert sätt) i jul!

Tips på bra familjespel

Tre spel som både vuxna och lite äldre barn kan uppskatta.

For Sale | Köp fastigheter billigt för att sälja dem dyrt, i detta snabba kortspel för 3–6 personer. Lär dig hur motspelarna tänker för att bli den rikaste mäklaren och ta hem segern. Recenserades i Dagen den 26 mars. Sleeping Queens | Alla drottningar har blivit förtrollade och sover djupt – vem kan rädda dem? Snabblärt och lättspelat kortspel som går att spela om och om igen. Recenserades i Dagen den 12 februari. Hungry Cats | Låt dig inte luras av de barnsliga illustrationerna, Hungry Cats är ett spel som utmanar på precis lagom nivå oavsett om du är sju eller 37 år gammal.

Tips på bra barnspel

Fyra spel för barn i olika åldrar.

City Blox | Bygg snabbt upp ett kvarter i detta barnspel från 6 år, med bitar som påminner om Lego. Fokuserar du på att ta dina egna bitar, eller att sabotera för någon annan? Recenserades i Dagen den 12 februari. Bamse: Honungs-jakt | Detta klassiska barnspel från Kärnan har kommit ut i ny utgåva, och är fortfarande riktigt roligt. Spela mera: ABC-memo och Siffer-Memo | Memoryspel för barn finns det en uppsjö av. Dessa sticker ut genom vackra illustrationer och att de får barn att lära känna bokstäver och börja räkna. Pyjama-Drama | Kungafamiljen har gömt sig under täcket – kommer du ihåg vem som har vilken färg på sin pyjamas? Går att spela från 3 eller 6 år.

Tips på bra strategispel

Tre spel för den som vill ha något att bita i och inte har problem med lite krångligare regler.

Terraforming Mars | Led företag som kämpar om att bäst göra om Mars till en plats där människor kan bo. Detta svenskdesignade spel är fortfarande ett av världens bästa strategispel, och har nu också fått guld­tärningen som Årets Vuxenspel 2020. Recenserades i Dagen den 13 augusti 2019. Unlock | Escape room i brädspelsformat finns det numera ganska många av. Unlock är en serie spel i den genren som spelas med bara kort – perfekt att ge vidare när du spelat klart. Recenserades i Dagen den 26 maj. Exit – The Game | Exit är en annan serie escape room-spel som vi skrivit om flera gånger tidigare. Ett nytt spel därifrån kommer att recenseras närmare jul.

Tips på bra sällskapsspel

Tre spel som fungerar lika bra på festen som på ungdomskvällen i kyrkan.