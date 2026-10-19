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Kristna Mona får inte stanna i Sverige – hennes gamla hemland vägrar ta emot hennes son

Migrationsverket vill utvisa, trots att sonen riskerar att skickas vidare till sin pappas hemland • ”Denna lösning menar Sverige är förenlig med barnets bästa”

Mona, som blev kristen i Sverige, ska utvisas till Nordafrika med sin son. Migrationsverket anser inte att de skulle riskera att förföljas för sin tro i landet, som samtidigt inte ger pojken identitshandlingar. Bilden är en genrebild.
Eva Janzon Reporter
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Mona, som blev kristen i Sverige, ska utvisas till Nordafrika med sin son, som hon har ensam vårdnad om. Men eftersom den brottsdömde fadern vägrar att ge sitt samtycke får barnet inga id-handlingar.

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