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Uppgifter: Två gripna misstänkta för planerat attentat mot synagoga i Malmö
Det är uppgifter från polisen i Tyskland som säger sig avslöjat planerna på terrordådet
Dagens Nyheter har talat med Säpo som säger att de känner till uppgifterna, men vill inte kommentera ytterligare
Johan Nilsson / TT
Tysk polis har frihetsberövat två personer som de säger tillhör en pro-iransk terrorgrupp. Enligt uppgifter till tyska Der Spiegel ska gruppen ha planerat attentat mot judiska mål i Europa, varav en var mot synagoga i Malmö.