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Nedläggningshotad kyrka i Borås kan återuppstå
En Alphakurs blev starten på något nytt
Svenska kyrkan har egentligen avvecklat verksamheten i Byttorps kyrka i Borås, men söndagen den 18 oktober firade en grupp på 85 personer gudstjänst där. Nu är förhoppningen att de ska kunna fortsätta göra det.
Jan Hallqvist
I Byttorps kyrka i Borås har det inte firats gudstjänst på över ett år. Men i söndags var det dags. Och allting började med Christer Samuelsson som för två år sedan ville gå en Alphakurs.