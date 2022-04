Läsarpodden: “Jesus and John Wayne” av Kristin Kobes Du Mez

I den 64:e episoden av Dagens litteraturpodd pratar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om Kristin Kobes Du Mez bok “Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation”

Förstora Joel Halldorf och Patrik Hagman gör Läsarpodden. (Zandra Erikshed)

Hur kommer det sig att de evangelikala, som betonar familjevärderingar och sexuell avhållsamhet, sluter upp bakom Donald Trump: en presidentkandidat med grovt språk och flera skilsmässor? Historikern Kristin Kobes Du Mez menar att det den naturliga kulminationen av många decenniers testosteronstinn actionkristendom. I detta avsnitt samtalar Läsarpodden om evangelikaler och exvangelikaler utifrån hennes bok Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation. Lyssna på podden: Lyssna på alla tidigare avsnitt av Läsarpodden på Dagen.se Lyssna på alla avsnitt av Läsarpodden via Apple Podcaster. --- Fakta: Läsarpodden Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst. ---

Kommentera på Dagen.se