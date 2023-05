”Vi håller på att få ett nytt kyrkligt landskap i Stockholm”

Torbjörn Aronson, professor i kyrkohistoria och filosofie doktor i statsvetenskap, fyller 60 år

I en pågående kartläggning av nya församlingar ser Torbjörn Aronson att antalet församlingar och medlemmar har ökat markant de senaste 40 åren i Stockholm. Det missas ofta då de inte finns med i den vanliga samfundsstatistiken.

Torbjörn Aronson är professor i kyrkohistoria och filosofie doktor i statsvetenskap. Han har forskat och undervisat vid bland annat Skandinavisk teologisk högskola, Uppsala universitet och Southeastern University i Florida. Han är även politiker och författare och har skrivit ett flertal böcker om kyrkohistoria och karismatiska väckelserörelser.

– Jag vill förstå hur kristen tro kan påverka samhället. Väckelserörelsen är spännande för att den växer fram spontant, säger han.

2019–2022 var han anställd på Uppsala universitet för att bedriva forskning om pingstkarismatiska invandrarkyrkor i Stockholm. I det arbetet har han även gjort en kartläggning över nya församlingar, främst i Stockholmsområdet. En bild växer fram som skiljer sig mot uppfattningen att kyrkan har tappat mark och förlorat medlemmar under en längre tid.

– Jag har tagit fram statistik kring detta. Resultatet visar att det har skett en kraftig ökning av församlingar och kyrkobesökare åren 1980–2020. Året 1980 fanns cirka 29 pingstkarismatiska församlingar. I dag är antalet uppe i 160. Antalet medlemmar har ökat från 13 000 till 33 000.

Men det finns också en förklaring till att detta inte är allmänt känt:

– Tillväxten har skett främst genom väckelse bland olika invandrargrupper och nya svenska församlingar. Många församlingar i Stockholmsområdet startas av afrikaner och latinamerikaner. Flertalet av de här församlingarna finns utanför samfunden och hamnar därför inte i statistiken. Vi håller på att få ett nytt kyrkligt landskap i Stockholms län.

De här församlingarna har han hittat på nätet via hemsidor och sociala medier. Antalet katoliker och ortodoxa har också ökat markant, hävdar han.

På frågan om han tror att en ny väckelse är på väg antyder han att den redan pågår.

Han själv växte upp under ”väckelsevindarna” på 1970-talet. Under tonåren upplevde han den karismatiska väckelsen i Hörby med Anita Baker i täten och fick därefter kontakt med trosrörelsen och Livets ord i Uppsala. Under andra halvan av 1990-talet och en bit in på 2000-talet var han studierektor och lärare på Livets ords universitet och engagerade sig även politiskt i utbildningsfrågor. Friskolornas rättigheter är en hjärtefråga för honom och ett särskilt engagemang hörs i rösten när han pratar om det.

– Det har varit en kamp hela tiden. En politisk och andlig strid som hängt ihop. Den har jag stått mitt i.

Motståndarnas främsta mål har varit att sekularisera samhället och att avskaffa friskoleväsendet men Torbjörn menar att den förstnämnda strävan i vart fall fick en motsatt effekt.

– Hade man aldrig tagit bort morgonbönen och kristendomsundervisning hade det inte växt fram en rörelse av kristna friskolor.

Hans förhoppning är att fler församlingar, trots att ämnet är politiskt kontroversiellt, ska våga gå samman och starta fler skolor.

– I dag står många i kö till de kristna friskolorna. Det finns ekonomiska förutsättningar att starta en kristen friskola i varje kommun i Sverige.

För ett år sedan flyttade han och frun till Malmö där han nu är anställd i Malmö international church, samtidigt som han fortsätter sin tjänst som docent vid Uppsala universitet.

– Sista året har jag prövat på det praktiska församlingsarbetet.

När han inte jobbar eller har något kyrkligt engagemang, njuter han gärna av närheten till havet och att laga mat, gärna italienskt.

---

Fakta: Torbjörn Aronsson

Bor: Bunkeflostrand, i utkanten av Malmö.

Familj: Frun Lena och dottern Maria.

Aktuell: Fyller 60 år den 5 maj.

Firar: Med familjen, samt sin far och två bröder.

Bakgrund:

Undervisade vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 1991–1994.

Rektor vid Livets ords Kristna Gymnasium 1994–1997. (Skolverket granskade och godkände statligt bidrag 1996).

1997–2005 studierektor och lärare vid Livets ords Universitet.

2009–2014 lärare och forskare i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Är professor vid Southeastern University i Florida sedan 2020 och docent vid Uppsala universitet sedan 2015.

Politiskt aktiv 1998–2018.

Böcker i urval: Maranata!: väckelse och samhällsförändring 1960-tal till 1990-tal. (2021), Konservatism och demokrati. (1990), Den unge Manfred Björkquist. (2008)

Intressen: Matlagning (italienskt), böcker och motion. Läser gärna historia och litteraturhistoria.

Favoritbibelord: Luk 1:37 ”För Gud är ingenting omöjligt”.

---