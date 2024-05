Veckans mat: Isterband med stuvad potatis

Diakon-Daniel: Ett matminne med ljuvliga smaktoner

Om jag hade jobbat som äldreminister skulle jag sätta maten och musiken i fokus på våra äldreboenden. Jag tror att vällagad husmanskost skulle kunna öppna upp slumrande sinnen så att de får nytt liv genom att smak, doft och konsistens påminner om gångna tider. Jag slutar aldrig förvånas över hur en tystlåten person som tappat talet och kommunikationsförmågan börjar sjunga med i psalm 235, Som en härlig Gudomskälla. Helt utan psalmbok formades läpparna ord efter ord och en kvittrande melodi flödar fram från hjärtat. Musik och minnen, mat och minnen. Allt kan föra oss tillbaka till en tid vi aldrig glömmer. Barnet inom oss väcks till liv.

Varför jag valt just denna rätt är för att jag under min studietid på Ersta Sköndal högskola brukade besöka Gondolen när de serverade just isterband med gräslöksstuvad potatis och rödbetor. Erik Lallerstedt stod oftast vid baren och hälsade välkommen. Det är ett matminne med ljuvliga smaktoner.

Smaklig spis!

Stuvad potatis 4 portioner

Ingredienser:

1 kg potatis, skalad

4 dl mjölk, 3 procent

1 dl grädde, 40 procent

25 g smör

1/2 dl vetemjöl

1 tsk salt

1 dl skuren gräslök, dill eller persilja

Tillagning:

Dela potatisen och koka den nästan mjuk. Låt den ånga av medan du gör stuvningen.

Smält smöret och tillsätt mjöl under vispning. Tillsätt sedan mjölken under vispning.

Värm upp mjölkblandningen under omrörning. När såsen börjar bubbla, låt den koka 3 min.

Ta från värmen och rör ned valfri ört och salt. Tillsätt sedan potatisen.

Diakon-Daniels mat vecka 21 (daniel Norquist)

Isterband 4 portioner

Ingredienser:

4 st isterband

Smör till stekning

Tillagning, stek i ugn eller i stekpanna

Stekta:

Picka korvarna med en gaffel.

Stek dem på medelvärme i lite smör eller olja, ca 3 min på vardera sidan.

I ugnen:

Värm ugnen till 200° C.

Picka korvarna och lägg dem i en eldfast form.

Baka av dem i 20 min. Efter 10 min vänder du på dem.

---

Tillbehör

Serveras med inlagda rödbetor.

Diakon-Daniels mat vecka 21 (Daniel Norquist)

---

Här hittar du alla recept från Diakon-Daniels kök.