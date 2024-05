Veckans mat: Sill på tre nya sätt

Diakon-Daniel: Förnya något gammalt där grunden förblir densamma

SOS. Save Our Souls. Det var under en predikan av Carl-Gustav Severin som jag fick förkortningen uttydd. Något som jag helt hade missat. Förkortningen fick en helt annan betydelse för mig, och på ett och annat sätt summerar det bibelns budskap och mänsklighetens böner under årtusende: Save Our Souls, rädda våra själar.

Inom restaurangbranschen används S.O.S flitigt, mestadels på krogar som serverar lite mer klassisk svensk husmanskost. Där står förkortningen S.O.S för smör, ost och sill, något ni nu ska få tre lite annorlunda recept på. Det är faktiskt första gången som jag provar både svartvinbärsblad och rabarber med citron. Ibland kan det vara kul att förnya något gammalt fast grunden är densamma. Hoppas att du också vill prova på något nytt.

Rabarber- och citronsill. (Daniel Norqvist)

Rabarber- och citronsill

Ingredienser:

500 g urvattnade sillfiléer

1 dl ättika, 12 procent

2 dl socker

3 dl vatten

1/2 citron, ekologisk

1 stjälk rabarber

Tillagning:

Koka upp vatten, ättika och socker. Låt svalna.

Skär sillfiléerna och rabarber, samt skiva citronen.

Varva sillen, rabarbern och citronskivorna i en glasburk.

Häll på ättikslagen och ställ svalt i två dygn.

Servera sillen med rabarbern.

Svart vinbärsbladssill. (Daniel Norqvist)

Svartvinbärsbladssill

Ingredienser:

500 g urvattnade sillfiléer

2 dl små svartvinbärsblad, sköljda

1 dl ättika, 12 procent

2 dl socker

3 dl vatten

Tillagning:

Koka upp vatten, ättika och socker. Låt svalna.

Skär sillfiléerna i bitar.

Varva sill och blad. Häll sedan över ättikslagen så att den täcker över allt.

Senapssill. (Daniel Norqvist)

Senapssill på matjes

Ingredienser:

500 g matjessillfiléer

1 msk senap

1 msk grov senap

1 msk dijonsenap

1/2 msk socker

1 msk valfri vinäger

2 dl kallpressad rapsolja

1 knippe dill

Tillagning:

Börja med senapssåsen. Se till så att alla ingredienserna är rumstempererade.

Blanda senapssorterna med socker och vinäger.

Tillsätt oljan med en fin stråle under konstant vispning.

Skär sillfiléerna i bitar och blanda ned dem i senapssåsen.

Plocka dillkvistar och garnera med dem.

Diakon-Daniel: Sill på tre nya vis (Daniel Norqvist)

---

Tips

Jag föredrar MSC-märkt fisk för ett hållbart fiske.

---