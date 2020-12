Dolly Parton pratade bön i Skavlan

Från sitt hem i Nashville gästade artisten Dolly Parton via länk programmet Skavlan. (Monkberry/SVT)

När countrydrottningen Dolly Parton intervjuades i SVT av Fredrik Skavlan fick tittarna möta en världsstjärna som oblygt pratade om både julens verkliga ursprung och bönens betydelse.

Under sin långa karriär har Dolly Parton skrivit mer än 3 000 sånger och nu är hon aktuell med såväl julskivan “Holly Dolly Christmas” som Netflixfilmen “Christmas on the square”, en musikal som innehåller fjorton nya julsånger. I “Skavlan” berättade hon att hon brukar gå upp klockan tre på morgon och att hon jobbar som bäst mellan tre och sju på morgonen. I jobbet ingår även att värna om de andliga behoven.

– Jag kallar det småtimmarna. Det är min Gudtid, förklarade Dolly Parton.

– Jag ser mig inte själv som religiös, men däremot andlig. Jag tror på en högre makt och det lutar jag mig emot och hämtar kraft ur varje dag. Min tro kan försätta berg. Berg i betydelsen problem och hinder som kommer i min väg.

Netflixantalogin "Dolly Partons Heartstrings" baseras på hennes stora hitlåtar. (Wade Payne)

Utifrån allt som hänt i USA under 2020 frågade Skavlan om Dolly Parton oroar sig mycket.

– Jag försöker låta bli, och där är bönen till hjälp. När läget blir dåligt så ber jag, när det blir värre så ber jag ännu mer. Vad mer kan man göra?

Skavlan-avsnittet med Dolly Parton kan ses i sin helhet på SVT Play.

