”Deras pastor dansar loss och tutar i en medhavd vuvuzela”

Återseenden och nya bekantskaper. Där har du första dagen av Gullbrannafestivalen 2025 i ett nötskal. Och så måste det förstås nämnas att en av de högst placerade deltagarna från senaste omgången av ”Idol” tog tillfället att leda publiken i lovsång under sitt framträdande.

GULLBRANNA. Årets festival är den 25:e sedan starten 1999. ”Räknar du inte fel nu?”, tänker du kanske. Nej, det kom en pandemi emellan. Fem år känns det som en evighet sedan nu. Nu är det business as usual och Gullbrannagården strax söder om Halmstad, där denna musikfestival äger rum, kryllar av besökare igen. Och även om de riktigt stora stjärnorna saknas i årets festivalprogram boostas startfältet av en sommarsol på sitt bästa humör. Återstår att se om det håller i sig i dagarna tre.

Återseendena jag inledningsvis åsyftade inbegriper två fjolårssuccéer – Emma Nissen och Lars DK. Den sistnämnde dansken hade med sig sitt skickliga band och sin übercoola basist med ett skägg som hade platsat i ZZ Top. Musiken är främst västkustbaserad, men rätt som det är drar han till med en discodänga. Alternativt strösslar lite gospel över anrättningen. Publiken gillar det skarpt. Jag också.

Emma Nissen upprepade fjolårssuccén på GF. Urban Thoms

Miljonstreamad gospelartist

Emma Nissen är blott 24 år men har redan en högklassig gospelröst. För att inte tala om att hon är en briljant låtskrivare. I fjol dök hon upp från ingenstans och formligen golvande Gullbrannapubliken. I år vet folk vad som väntar och kön till hennes framträdande i Skeppet påminner om den som var inför Lauren Daigles konsert. Men bara nästan.

– Döm mig inte om jag inte är flytande (i språket), jag har vara varit här i fem år, vädjar Emma Nissen.

Större delen av sitt liv har hon tillbringat i USA där hon växt upp i Arizona. Hennes mamma kommer från Västerås vilket bidrog till att Emma sökte sig till Sverige. Efter fjolårets framträdande hördes kritiska röster i sociala medier som påtalade att Emma Nissen varit aktiv i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, den som ibland kallas mormonkyrkan, men enligt henne själv är det ett sammanhang som hon inte längre finns kvar i. Det råder heller inget tvivel om att det var ett klassiskt gospelbudskap som förmedlades av artisten.

Förutom att hon är rasande skicklig på det hon gör tilltalas jag av hennes oförställda sätt att möta publiken. Emma Nissen känns hundra procent äkta vilket jag tror är en stor del av förklaringen till att hennes streamingsiffror räknas i miljoner. Hennes faiblesse för att blanda gospelmusiken med lite jazz är också tilltalande.

Amanda Ginsburg kom med sin trio och uttryckte tacksamhet över en festival som har plats även för jazz. Urban Thoms

Lätt och svårt

Ytterligare två återseenden är svenska jazzprofilen Amanda Ginsburg och norska singer-songwritern Marthe Wang. Båda spelade framgångsrikt på GF 2023.

Amanda Ginsburg har med sig sin trio från senaste albumet med Filip Ekestubbe på piano. Bandet får stort utrymme att improvisera och visst kan det bära långt när enbart tonerna får tala.

– Det är lätt att skriva om det som är svårt, men svårt att skriva om det som är lätt, säger Amanda Ginsburg och levererade sedan den lyckliga kärlekslåten Ska vi leva loppan som hon gjort texten och hennes pappa musiken till.

När Marthe Wang för två år sedan var på väg till Gullbrannafestivalen var det hennes första Sverigespelning. Hon var dessutom i början av en graviditet och tvingades stanna och kräkas med jämna mellanrum längs vägen. Men hon blev rikligt belönad för sina ansträngningar, för mottagandet hon fick glömmer hon aldrig och nu är hon strålande glad att vara tillbaka.

Marthe Wang från Norge medverkade på Gullbrannafestivalen för andra gången. Urban Thoms

Aviserar nytt album

Hemma i Norge har hon prisats för sin musik och sina texter. Hennes poesi flödar naturligt och uppfriskande som en vårbäck. Ljudet är utmärkt, men nog hade det varit en hjälp att få texterna projicerade på en skärm även om norskan är rätt begriplig för de flesta.

På sin charmiga Bergendialekt berättar Marthe Wang att hon har ett tredje album på gång och publiken jublar. Vi bjuds på ett smakprov från plattan, en livepremiär på Morgonsang. Slutligen kommer den – Til deg, artistens stora genombrottslåt, en ballad som streamats mer än åtta miljoner gånger. Publiken lyssnar andäktigt, några sluter ögonen medan andra dokumenterar ögonblicket med sina mobiler.

Hanna Munro har precis släppt en EP som hon gav publiken flera smakprov från. Urban Thoms

Melodisk folkrock

Av de nya musikaliska bekantskaperna vill jag särskilt nämna några.

Unga singer-songwritern Hanna Munro från Jönköping har precis släppt sin första EP med titeln Manna. Många har sökt sig till kyrkan för att höra hennes melodiska folkrock. De får höra Hanna Munro tolka såväl Doug Seegers (Going Down To The River) som Bob Dylan (Make You Feel My Love). Hennes röst är spröd men det finns en nerv och hela framträdandet där hon kompar sig själv på sin akustiska Taylorgitarr känns intagande. Några vänner backar också upp på en del av hennes egna låtar.

Från Storbritannien kommer Limoblaze, som är artistnamnet som den Nigeriafödde gospelsångaren Samuel Onwubiko valt att använda. Limoblaze är en charmig kille som skapat ett eget sound genom att blanda olika sorters afromusik med hiphop och gospel. Han har placerat sig högt på Billboardlistan och har bland annat jobbat med amerikanske rapparen Lacrae, som förresten dyker fredag kväll på GF.

Sjunger om den helige Ande

Limoblaze från Storbritannien gjorde sin första Sverigespelning på Gullbrannafestivalen. Urban Thoms

Att den kristna tro är viktig för Limoblaze råder ingen tvekan om. Den genomsyrar hela hans framträdande och sången Lord & Savior är något av hans programförklaring. Limoblaze för publiken att dansa och hoppa. Limoblazes unika stil är verkligen medryckande och när han mot slutet av konserten plockar fram Like Water, en sång om hur den helige Ande kan genomsyra allt och alla, har han vunnit de flestas hjärtan.

Ända från Redding, Kalifornien, har Gable Price and Friends tagit sig. Deras instrument har hamnat lite varstans på olika flygplatser, men de fyra killarna har tagit sig fram och kan nu göra sin första Sverigespelning. Gable Price and Friends är ett relativt nytt band som spelar rak, medryckande rock'n'roll. Bra låtar, glödande energi och glädje som är påtaglig gör att bandets konsert ger mersmak. De är också tydliga på att de mer än gärna kommer tillbaka till Sverige.

Den röda vuvuzelan

Ytterligare några fina glimtar från GF:s första dag var Newscom, ett sydafrikanskt lovsångsgäng som några av GF-arrangörerna råkade på under en resa var ett unikt inslag. Fem sångerskor ackompanjeras av en keyboardist och en hårdslående trummis. På första bänk i kyrkan sitter deras pastor, som titt som tätt dansar loss där framme och tutar i en medhavd röd vuvuzela. En svårförglömlig syn.

Newscom från Sydafrika hade med sig sin entusiastiske pastor som i sin tur hade med sin en vuvuzela som han glatt ttade i. Urban Thoms

Under eftermiddagen roar duon LongKalsong både barn och vuxna. Tomas Edelgård och Marcus Barck Sigvardsson har turnerat i mer än 20 år med detta koncept och uppträtt i både Norge och USA. Deras tokroliga texter lockar till skratt och deras medryckande melodier och skojiga danser är bilder som sätter sig.

LongKalsong med Tomas Edelgård och Marcus Back Sigvardsson roade barn och vuxna på Gullbrannafestivalen. Urban Thoms

Lovsång från parkscenen

Men så var det ju den där Idoldeltagaren. För alla som kollade på programmet blev ju det ett återseende. För alla andra en ny bekantskap.

Idol-tvåan Joel Nordenberg passade på att leda publiken i lovsång under sin konsert från parkscenen. Urban Thoms

Joel Nordenberg kom tvåa i senaste Idol i TV4 och han tycks genuint lycklig över möjligheten att sjunga på en kristen festival. Själv är han medlem i Hillsong Stockholm, en församling som försett kristenheten med mycket musik genom åren. En av dessa tar Joel Nordenberg upp och får snabbt med sig publiken, inte minst många av de yngre som trängs framme vid scenen på den finfina parkscenen, allt medan solen sänker sig och den sjunkande temperaturen får folk att dra på sig en värmande tröja.

Fotnot: Två av banden som skulle kommit till GF har ställt in på grund av sjukdom. Dels Black Ingvars och dels amerikanska elvamannabandet Elevation Rhytm. På kort varsel har festivalen lyckats stuva om i programmet och ersätter gör Stonemoutain Orchestra med Hanna Ferm och Ole Börud samt Sebastian Stakset och Kristian Mecha.